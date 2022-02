Economía Unión de Autónomos: A raíz de la pandemia se abrió una puerta con las administraciones domingo 13 de febrero de 2022 , 12:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ángel Sántos es el resonsable de Comerción dentro de la Unión de Trabajadores Autónomos de Andalucía, y asegura en esta entrevista que a raíz de la pandemia, y del modo en que ésta afecto especialmente a este sector, se ha abierto una puerta con las adminitraciones que permite que se les tenga más en cuenta a la hora de tomar cualquier iniciativa. UATA ha puesto en marcha una campaña para animar a comprar en el comercio de proximidad aprovechando el 14 de Febrero San Valentín, para también para hacerlo en cualquier momento, no solo por ser el principal motor económico de Andalucía, sino por ser también donde el cliente encuentra un trato más directo y especializado, aunque no rechanzan otras vías como el e-comerce. Esta entidad es partidara de acompasar las cotizaciones a la Seguridad Social a los ingresos que percibe el autónomo, de tal modo que, quien gane menos, pague menos. Para Santos no es de recibo que quienes ingresan mucho, paguen poco, y que quienes tal vez solo trabajen un par de meses al año, paguen todo él. El hecho de que ahora mismo el nivel de la cotización sea voluntario, y que de éste dependa la futura pensión (el que paga poco cobrará poco, quien paga mucho, percibirá más) no le parece correcto. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

