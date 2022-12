Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Buen fútbol y solidaridad en el emotivo homenaje al ‘eterno capitán’ José Ortiz Bernal

martes 27 de diciembre de 2022 , 23:00h

No ha faltado nadie: el calor de su afición, autoridades, una amplia representación del fútbol almeriense, familiares y amigos. Todo el mundo quería reunirse en el estadio que vio crecer y triunfar a José Ortiz Bernal, el eterno ‘Gran Capitán’ de la UD Almería. El merecido homenaje al futbolista se ha materializado esta tarde, desde las 19.00 horas, en el Power Horse Stadium-Estadio de los Juegos Mediterráneos. En el acto ha querido estar presente la alcaldesa del Ayuntamiento de Almería, María del Mar Vázquez, acompañada por el concejal de Deportes, Juanjo Segura, y el vicepresidente de la Diputación, Ángel Escobar.

Sobre el césped han disputado un encuentro las Leyendas de la Unión Deportiva Almería y una Selección Andaluza de Leyendas. El resultado es lo de menos, 1-4 para la selección andaluza (0-1 al descanso), que ha demostrado su poderío físico. El gol de los almerienses lo ha marcado José Ortiz de penalti, que luego ha sido manteado por sus compañeros y sustituido, mientras el público le aclamaba: “Ortiz, Ortiz, Ortiz”. El protagonista ha querido dar las gracias “especialmente a la afición que tanto me ha dado” y que esta tarde de nuevo ha respondido llenando la tribuna del estadio. “Hoy es un día que no me gustaría que acabara. Yo lo he dado todo por el fútbol almeriense, que me ha correspondido con creces”. Además, ha añadido que “entre los jugadores hay uno que no ha jugado conmigo, David Rojas, porque quiero que éste sea también el homenaje a su padre, Juan Rojas, y a la Agrupación Deportiva Almería”. Visiblemente emocionado ha recibido reconocimientos, entre otros, del Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial.

La alcaldesa María Vázquez ha resaltado que “esta cita deja constancia de la huella que ha dejado José Ortiz entre la afición y el equipo de su ciudad. José Ortiz es un referente, que se ha ganado el cariño de todos por su fútbol, su personalidad y su amor por Almería”. Por ello, ha manifestado que “desde el Ayuntamiento de Almería no podíamos perdernos este encuentro que, sin duda, merece la pena porque, además, cuenta con fines solidarios para la Asociación Argar”.

Por su parte, el vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar, ha agradecido a todas las instituciones y empresas que han hecho posible este homenaje y que la recaudación sea para “una causa tan grandiosa” como la de Argar. “Los almerienses estamos orgullosos de José, su trayectoria y una de las gestas más importantes del deporte provincial: el ascenso a Segunda División en 2022, cuando se cumplen 20 años de aquel episodio. Siempre será nuestro eterno capitán”.

Las Leyendas de la Unión Deportiva Almería saltaron al césped para jugar contra una Selección Andaluza de Leyendas. La plantilla del equipo almeriense ha comenzado el partido con Valerio, Manolo Gaspar, Sena, Chico Flores, Kalu Uche, Crusat, Luna, Rubén, Ortiz, Olivares y Mané. Y también han jugado Ricardo, Armindo, Edu Fenoy, Ortega, Pía, Ismael, Gorri, Juanlu, Jaime, Esteban Navarro, Juanma Ortiz, Jorge Peralta, Juanito, David Rojas y Alex Hita. El entrenador, Casuco, y segundo entrenador, Francisco.

Respecto a la selección andaluza, la han integrado Calatayud, Redondo, Juanito, Valera, Antoñito, Carrión, Capi, Redondo, Diego Capel, Rafa Fernández, y Serrano. Y, además, han jugado Campano, Lolo, Bodipo, Aranda, Isidro, Manu Sánchez, Gaspar y Marco Navas. El entrenador, Martín Doblado.

Ha sido un partido entretenido, donde se ha apreciado el talento y calidad que atesoran los jugadores, y en el que ha brillado con luz propia José Ortiz, el jugador que registra más partidos, más goles y más temporadas con el Almería, y también capitaneó los ascensos de nuestro equipo desde la Tercera División hasta la máxima categoría del fútbol español. Un homenajeado que ha querido donar la recaudación de las entradas a un fin benéfico, a la Asociación Argar para niños y niñas con cáncer.

Para aquellos que no pudieron asistir, el homenaje tenía una fila 0 para donar a través de La Caixa: ES69 2100 4151 8122 0002 6691.