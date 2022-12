Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Pedro Sánchez cumple compromisos Aixa Almagro Más artículos de este autor Por miércoles 28 de diciembre de 2022 , 09:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Gobierno ha cumplido 1.513 promesas, 32 este año, nos decía eufórico Pedro Sánchez en su balance anual... única vez en la que permite más de dos preguntas a los periodistas. Se ha logrado el 66,8% de estos, en comparación con un pronóstico de junio que estimaba que se completaría el 66%, ni más ni menos que un 0,8% más... increible esfuerzo. En su discurso de investidura ante las Cortes Generales, el presidente formuló más de 239 compromisos ¿¡Tantos!?. Con una previsión de cumplimiento del 80% para el próximo semestre, esto suma más del 73% de todos los compromisos establecidos. En diciembre de 2022, el Acuerdo de Coalición Progresista proyectó que se cumpliría el 75% de sus 428 compromisos. De estos, el 68,9% ya habían sido firmados a diciembre de 2022. A 31 de diciembre se han cumplido más de la mitad de los compromisos asumidos por los miembros del Gobierno. Estos incluían el 52,5% de los Planes Recuperar, Transformar y Resolver y el 57,8% del resto de acuerdos que debían cumplir los socios. Sin embargo, a esa fecha se habían completado el 73,9% de las manifestaciones y manifestaciones públicas de los miembros del Gobierno. El Gobierno, y Sánchez en concreto, cumple tanto, que hasta no pactó con Unidas Podemos, ni hizo vicepresidente a Pablo Iglesias, ni topó el precio de los alquileres, hizo una ley anti okupas, no hizo a Bildu socio preferente, y tampoco llegó a acuerdos con Vox, por supuesto que tampoco indultó a los condenados por el "proces", elevó las penas por sedición, no cambió el delito de malversación y ha llevado al Congreso una ley para impedir referendos convocados ilegalmente, ha mantenido la política de Estado con respecto al Sáhara, ha profundizado en la despolitización del sistema judicial sobre todo evitando las puertas giratorias... y claro, se ha visto obligado a no rebajar el IVA en nada porque como dijo, eso es algo que solo depende de la Unión Europea. Y cada vez hay menos pobreza en España porque hace un año una ayuda al mismo tipo de familias iba a llegar a algo más de millón y medio, pero solo la pudo cobrar algo más de medio millón. Ahora, como las cosas van mejos, son cuatro millones y medio quienes podrán recibirla. 200 euros por familia. Menos da una piedra, ya... pero objetivamente 17 euros al mes no alivia a nadie, aunque es mucho dinero en suma. ¿Se ha entendido la ironía? Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Aixa Almagro Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid 5 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)