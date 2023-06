Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Buenos recuerdos y buenos deseos en el último pleno de la Corporación 2019-2023 miércoles 14 de junio de 2023 , 15:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Agradecimiento de la alcaldesa a los concejales por su dedicación y trabajo en beneficio de los almerienses. Despedida emocionada de aquellos que no repetirán en el próximo mandato. La alcaldesa en funciones y candidata a la reelección el próximo sábado, María del Mar Vázquez, agradece a los concejales la dedicación y trabajo desarrollado “en el objetivo común de facilitar la vida a los almerienses” Poco más de una hora se ha extendido la última sesión plenaria, con carácter de extraordinaria, celebrada hoy con la que se ha cerrado la Corporación municipal 2019-2023. Sesión de trámite previa a la constitución del nuevo Ayuntamiento –la cita será el próximo sábado en el Auditorio Maestro Padilla– convocada para la aprobación de actas y, en su caso, para la despedida de aquellos concejales que no repetirán. Así, once de los veintisiete ediles que conforman la actual Corporación municipal no seguirán en el próximo mandato y, en su despedida, emocionada, palabras de agradecimiento y orgullo por haber ejercido la labor de concejal y representado en el Salón Noble, cada uno con sus ideas y siglas, la voluntad popular emanada de las urnas. La alcaldesa en funciones y candidata a la reelección, María del Mar Vázquez, ha agradecido a toda la Corporación el trabajo realizado, deseando la mejor de las suertes en su nueva andadura a los que dejan su acta de concejal. Vázquez ha destacado la “aportación” de cada uno de los concejales en una Corporación que ha venido marcada por la pandemia del Covid, como ha recordado, subrayando el objetivo común y compromiso global de grupos políticos y concejales, “por mejorar la calidad de vida de los almerienses y atender sus necesidades”. En todos ha querido reconocer su aportación, entrega y trabajo, extendiendo ese reconocimiento a todo el personal municipal. Tras levantar la sesión, se ha procedido a la tradicional foto de familia. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.