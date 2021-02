Burgos: “Ciudadanos sí agiliza la Renta Mínima en Almería amparando a más de 9.500 personas desde la Junta”

domingo 07 de febrero de 2021

El coordinador provincial de Cs en Almería destaca el esfuerzo de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación Familiar y subraya que “en 2020, se ha atendido a 861 personas más respecto a 2019, datos que el Gobierno central no puede ofrecer con su ‘medida estrella’ del Ingreso Mínimo Vital”





“Ciudadanos sí agiliza la Renta Mínima en Almería amparando a más de 9.500 personas desde la Junta en 2020”. Es la valoración que hace el coordinador provincial de Cs en Almería, Rafael Burgos, tras conocer la cifra de almerienses que han recibido esta prestación que gestiona la Consejería naranja de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta. “Desde esta área, han puesto todos los recursos a disposición de los más necesitados, sin poner excusas de burocracia, como le ocurre al Gobierno de Pedro Sánchez con el prometido y aprobado Ingreso Mínimo Vital que no llega, precisamente por problemas de gestión, algo que desde esta Consejería han resuelto de forma eficaz”, ha resaltado Burgos. “Era la ‘medida estrella’ del Gobierno central y, sin embargo, aún no puede ofrecer datos de almerienses que ya se estén beneficiando”. Para el coordinador provincial es “realmente reseñable” el dato que muestra el incremento de personas atendidas en este año pasado con la prestación de la Junta, que representa un 9,86 por ciento más. “Es decir, en 2020, se ha atendido a 861 personas más respecto a 2019”, lo que expone de “forma clara” el compromiso de la administración con los que en estos momentos “necesitan que estemos a su lado y sin generarles más problemas”.



El coordinador provincial ha hecho referencia al “panorama desolador que hay en estos momentos en la provincia”. Burgos se ha dirigido a aquellos almerienses que “lo están pasando mal, que no pueden acceder ni a los suministros básicos, porque están sin trabajo”. “Familias que de repente se encuentra se encuentran en una situación de vulnerabilidad o pymes y autónomos viendo como la facturación de sus negocios cae en picado o directamente tienen que cerrar”, ha resaltado. Precisamente, para el coordinador provincial de la formación liberal en Almería, “ante estas situaciones se necesitan respuestas inmediatas”. “Muchos almerienses han podido amortiguar esta angustiosa crisis con la prestación de la Renta Mínima que se gestiona desde el Gobierno naranja de la Junta de Andalucía”. “Hablamos de 9.600 personas que han tenido apoyo en sus momentos más críticos”.



Otro de los aspectos que ha destacado Burgos sobre esta prestación es la labor que ejerce contra la pobreza infantil. “No sólo supone una fuente de ingresos para las familias que peor lo están pasando en nuestra provincia, sino que también responde ante los menores en riesgo de exclusión, concretamente se ha incrementado en un 16,6 por ciento las personas menores de edad que han sido atendidas”.



En esta línea, Burgos ha remarcado la “agilidad e inmediatez”. “Hay que tener en cuenta la situación que atravesamos y que nuestros almerienses que más lo necesitan no están para burocracias o papeleos, contando además que tienen limitaciones de acceso a la información de manera telemática”. “Había que adelantar estas ayudas para evitar que nadie se quedara atrás, y se aprobó un decreto que permitió dar esa respuesta inmediata”. Por último, el coordinador provincial de Cs ha aseverado que “ésta será siempre la forma de gestionar de nuestra formación, priorizar necesidades y cubrirlas”.