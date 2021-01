Burgos: “Cs consigue desde la Junta que los autónomos almerienses reciban 9,7 millones de euros en ayudas”

sábado 23 de enero de 2021

El coordinador provincial de Cs en Almería destaca la gestión de la Consejería naranja de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, que ha aprobado 14.662 solicitudes en la provincia durante el pasado año







“Ciudadanos consigue que los autónomos almerienses reciban 9,7 millones de euros en ayudas en 2020”. Así lo ha subrayado el coordinador provincial de Cs en Almería, Rafael Burgos, tras el balance que ha realizado la Consejería naranja de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. “Nuestra formación es el partido de los autónomos y donde gestiona prioriza actuaciones para un colectivo que está atravesando uno de sus peores momentos”, ha resaltado. Burgos ha señalado que, en Almería, esta consejería aprobó 14.662 solicitudes durante el anterior año. “Ante la difícil situación económica, Ciudadanos ha defendido actuaciones que permitan dar oxígeno a un colectivo que padece una difícil situación económica”.



Así, para el coordinador de Cs en la provincia de Almería, “ante esta tesitura, es realmente importante también la celeridad y agilidad de la administración”. Conceptos que han primado en la gestión de esta consejería y que ha valido para tramitar y ejecutar estas ayudas, de forma que se ha podido pagar a las personas beneficiarias el 100 por cien de las contaban con resolución favorable. “Desde Ciudadanos sí hay respuestas, acciones e iniciativas que eviten que los autónomos cierren las puertas de sus negocios, sin embargo, para el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han quedado en el más absoluto de los olvidos”, ha aseverado Burgos. “Cuentan escaños y no negocios o familias que están con el agua hasta el cuello y que necesitan que las administraciones estén junto a ellos, no frente a ellos”. “En otros países europeos lo han tenido claro, pero nuestro Ejecutivo Nacional está más pendiente de sus disputas con el socio de Gobierno o de cómo potenciar a su ministro de Sanidad para las elecciones catalanas”.



La provincia de Almería cuenta con 60.782 autónomos, “es encomiable la actitud emprendedora de esta tierra que, pese a la crisis provocada por el coronavirus, ha registrado un incremento en el Registro de Especial de Trabajadores Autónomos del 2,6 por ciento respecto a enero de 2020”. “Por eso, debemos articular acciones que vayan en este sentido, es decir, que fomenten la creación de empresas, lo que se traduce en generación de empleo”. “Desde la Consejería naranja de Empleo, Formación y Autónomos no han parado de establecer líneas para aportar liquidez a este sector”. De esta manera, Burgos ha detallado que se ha ofrecido una ayuda de 300 euros para autónomos y mutualistas, “aquellos que se quedaron fuera de la ayuda del Gobierno socialista”; ayuda de 1.200 euros para que pudieran afrontar el alquiler de sus negocios; 4.000 euros para los que dedican su actividad al ocio infantil y al nocturno, tan golpeados en esta crisis, y las subvenciones directas de 1.000 euros, dirigidas hasta 85 profesionales de los sectores más perjudicados, como hostelería o agencias de viajes”. Junto a ello, ha recordado las ayudas que amplían la tarifa plana estatal para reducir la cuota a la Seguridad Social que pagan los autónomos. “Además, gracias al convenio de la Junta con Garántia, se establecen también microcréditos de entre 9.000 y 15.000 euros. En Almería se han presentado, hasta el momento, más de 70 solicitudes de estos microcréditos”.



“En definitiva, hablamos de casi 10 millones de euros destinados a evitar la caída de un sector tan relevante en nuestra provincia, crucial para nuestra economía, del que dependen miles de familias almerienses”. “Donde Ciudadanos gobierna, se gestiona a favor de los que más lo necesitan y no para contentar a los ‘amiguetes’, como pasó en los anteriores gobiernos socialistas de la Junta”. “Socialistas que llevan la batuta en el Gobierno central, o eso intentan aparentar, pero que están más pendientes de sus intrahistorias que de los ciudadanos que necesitan ayudas para salir adelante, ha aseverado Burgos.