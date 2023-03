Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Cae un banda que asaltaba lavanderías autoservicio lunes 27 de marzo de 2023 , 11:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cuatro hombres y una mujer en Benidorm y Almería Agentes de la Policía Nacional han detenido en las localidades de Benidorm y Almería a cinco personas, cuatro varones y una mujer, por delitos de robo con fuerza y organización criminal, integrantes de un entramado delincuencial dedicado a los robos con fuerza en lavanderías de autoservicio. La investigación policial tuvo su inicio a través de una denuncia en la cual se informaba de un robo cometido en un lavandería de autoservicio sita en la localidad de Benidorm. El robo consistía en la utilización de un extraño aparato que los ladrones introducían por la ranura de los billetes de la máquina de cambio mediante la cual obtenían las monedas del cajetín de dicha máquina. En este primer robo, que quedó grabado gracias a las cámaras de seguridad del establecimiento, los autores obtuvieron un botín de 1.400 euros en efectivo, dejando vacía la máquina de cambio. Además el denunciante manifestó a los agentes haber revisado las imágenes de días anteriores comprobando que se habían producido al menos tres robos más, en los que le habían sustraído cerca de 1000 euros. Con estos datos, agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Benidorm, iniciaron una investigación con el objetivo de identificar a los autores de los robos y detenerlos. Los agentes comprobaron que para cometer dichos robos los autores tenían un claro reparto de funciones, en los que unos ejercían tareas de vigilancia; otros eran los conductores de los vehículos que estaban preparados en todo momento para emprender la huída tras los robos; otros cometían el robo en sí, mediante un aparato que emitía impulsos electromagnéticos y que hacía que la máquina de cambio expulsara las monedas; y finalmente otros miembros de la organización criminal se dedicaban a tareas logísticas como alquilar los vehículos empleados en los robos o reservar habitaciones en hoteles u hospederías facilitando datos falsos. Tras identificar a los autores de los hechos, se comprobó que formaban parte de un grupo itinerante dedicado a cometer robos por la costa mediterránea y por otras localidades de la geografía española. Tres de los autores estaban ubicados en Almería, incluso uno de ellos había sido detenido en fechas recientes. En dicha detención se le intervino un dispositivo de ondas electromagnéticas idéntico al utilizado en estos últimos robos cometidos en Benidorm. Los agentes de la Comisaría de Benidorm también tuvieron conocimiento de que el Grupo de Robos de la Policía Judicial de Almería había iniciado una investigación por una serie robos cometidos mediante el mismo modus operandi en los que se habían sustraídos unos 2.400 euros en lavanderías de autoservicio, por lo que se inició una operación conjunta entre las Comisaría de Benidorm y Almería. La investigación conjunta relacionó estos robos cometidos en Benidorm y Almería con otros hechos cometidos en las localidades de Burgos, Granada, Guadalajara, Murcia, Novelda y Crevillente siendo éstos un total de quince robos. Finalmente, los autores fueron localizados siendo detenidos cuatro de ellos en Almería y uno en Benidorm, incautando los agentes en los registros de los vehículos uno de los dispositivos empleados en los robos. Los detenidos, cuatro varones y una mujer, de entre 24 y 40 años de edad, fueron puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de guardia de Almería y Benidorm. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

