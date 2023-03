Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar El detenido por el incendio forestal de Paterna tenía objetos robados lunes 27 de marzo de 2023 , 11:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil de la Comandancia de Almería detiene a una persona por provocar un incendio forestal en Paterna del Río y por robo con fuerza, recuperando parte de los objetos sustraídos. La actuación de los agentes comienza sobre las 18:20 horas del pasado viernes cuando el centro de mando y coordinación (C. O. C. 062) alerta a las patrullas en servicio sobre el inicio de un incendio forestal en la localidad de Paterna del Río. Los agentes se trasladan con rapidez al lugar y observan que el fuego descontrolado supone un riesgo para las viviendas cercanas, por lo que comienzan a evacuar a las personas en las inmediaciones, ente ellas dos personas de avanzada edad y se coordinan con el resto de servicios de emergencia. La celeridad en las primeras investigaciones permite a los agentes obtener valiosos indicios que permiten identificar a la persona que inicia el incendio así como su paradero. Los agentes se dirigen al domicilio donde se oculta el autor del fuego donde se procede a su detención, observando en las inmediaciones de la vivienda objetos que una vez analizados se sospecha proceden de robos cometidos en la zona. En el marco de la investigación, en un cortijo a las afueras del pueblo se localizan más objetos procedentes de otros robos. Las diligencias instruidas junto al detenido se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Berja. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.