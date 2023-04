Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Camionero detenido con 9 veces más de alcohol en sangre miércoles 12 de abril de 2023 , 13:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil le interceptó en Huércal Overa

El pasado día 04 de Abril, agentes del Destacamento de Tráfico de Huércal Overa, procedieron a la detención de un conductor de camión con semirremolque que circulaba bajo los efectos del alcohol con una tasa de 1,30 mg/l en aire espirado. El detenido mientras circulaba había provocado un accidente de tráfico sin víctimas, aunque sí causó daños materiales en otro vehículo. Tras ser interceptado el conductor del camión por la patrulla de Tráfico, se le sometió a la prueba de alcohol, arrojando un resultado 9 veces superior a la tasa máxima establecida para conductores profesionales, que es de 0,15 mg/l. El detenido que además circulaba indocumentado, presentaba una sintomatología alcohólica notoria, que le incapacitaba para las labores de conducción suponiendo un gravísimo riesgo para sí mismo y el resto de usuarios. Los hechos sucedieron en el término municipal de Huércal-Overa a la altura del km. 566 de la carretera N-340. El conductor fue puesto a disposición judicial, que al día siguiente dictó su libertad provisional bajo fianza. El consumo de alcohol por parte de conductores, y más aún en este tipo de vehículos, es uno de los principales factores de riesgo en carretera, ya que su ingesta tiene una influencia negativa sobre la capacidad de reacción generando situaciones de alto riesgo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

