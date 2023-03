Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Campaña ‘Aprende a crecer con seguridad’ lunes 20 de marzo de 2023 , 12:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia [email protected] mostrará a 480 escolares almerienses cómo identificar y prevenir riesgos y accidentes La campaña ‘Aprende a crecer con seguridad’, que impulsa Empleo con la colaboración de Desarrollo Educativo, llevará la cultura preventiva a 10 colegios de la provincia Los delegados de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Francisco Alonso Martínez, han inaugurado esta mañana en el CEIP ‘Padre González Ros’ de Sorbas la campaña ‘Aprende a crecer con seguridad’, que llevará la cultura de la prevención de riesgos y accidentes a 480 estudiantes de 10 colegios de toda la provincia, así como a sus docentes, y a padres y madres de alumnos, como paso previo para reducir la siniestralidad laboral en el futuro. Amós García ha destacado que ‘Aprende a crecer con seguridad’ es “una de las principales herramientas de la Junta para fomentar la conciencia preventiva en la sociedad, en este caso desde las aulas. Es un programa con muy buena acogida en la comunidad educativa, cuyo objetivo es que los escolares educados hoy en prevención interioricen la cultura preventiva y sean trabajadores seguros el día de mañana. En los 21 años que lleva realizándose ha llegado a más de 9.000 escolares de 5º y 6º de Primaria y a prácticamente todos los colegios de la provincia”, ha añadido. El delegado de Empleo ha indicado que la campaña se dirige a niños y niñas de entre 10 y 12 años porque es la franja de edad en la que más accidentes infantiles ocurren y ha destacado la eficacia de esta iniciativa “en el aumento de los conocimientos de los escolares sobre las situaciones de riesgo y como prevenirlas, que se traduce en una reducción del número de accidentes en estas edades”. Asimismo, García Hueso ha explicado que se ha hecho “una revisión, actualización y digitalización de los materiales de apoyo a la campaña introduciendo contenidos digitales para acercanos más a los estudiantes”. Esto ha implicado la adecuación del aula móvil a bordo de la cual se realizan las actividades, incorporando medios tecnológicos necesarios para el buen funcionamiento de los materiales interactivos. Amós García ha agradecido “la fructífera colaboración con la Delegación de Desarrollo Educativo para continuar con este programa” y “la decisiva labor que realizan los docentes para hacer posible que esta conciencia de la prevención cale en la sociedad desde la infancia”. También ha recordado otra actuaciones de la Delegación de Empleo para reducir la siniestralidad, como los incentivos a pymes para invertir en seguridad, acciones de formación en prevención sobre los riesgos más habituales en el tejido empresarial almeriense y las novedades en normativa de seguridad laboral, la extensión de la cultura preventiva en la sociedad almeriense a través del nuevo programa de radio ‘Seguridad laboral al día’ en colaboración con la radio de la Diputación Provincial, campañas específicas para sectores determinados y el refuerzo del asesoramiento y comprobación de las medidas de seguridad en las empresas que realizan los técnicos habilitados del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta en Almería. El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, ha manifestado que “es fundamental que nuestros alumnos tomen conciencia de los riesgos que diariamente nos rodean y sean capaces de identificarlos para prevenirlos”. Ha añadido que “el trabajo colaborativo entre las Delegaciones de Empleo y Educación hacen posible que la formación e información llegue a la sociedad en su conjunto. Nosotros, desde la Delegación de Desarrollo Educativo y FP, queremos fomentar el trabajo colaborativo y coordinado entre Delegaciones ya que, sin duda, repercute muy positivamente en alumnado y familias”. Alonso ha puesto en valor el trabajo que se lleva a cabo desde la Delegación en materia de prevención: "Los centros educativos disponen de un coordinador de Prevención de Riesgos Laborales que actualizan los Planes de Autoprotección que incluyen actividades como los simulacros de incendios y terremotos que realizan con el alumnado durante el primer trimestre". De esta manera, "alumnos y profesores están preparados para actuar de manera coordinada y eficaz", ha comentado. Recorrido del aula móvil de ‘Aprende a crecer con seguridad’ La campaña iniciada hoy en Sorbas continuará mañana con la participación de estudiantes de Educación Primaria del CEIP ‘Virgen del Río’ de Huércal-Overa; el miércoles 22 de marzo llegará al CEIP ‘Emilio Zurano Muñoz’ de Pulpí; el 23 de marzo al colegio ‘Simón Fuentes’ de Carboneras y terminará la semana en el CEIP ‘Virgen de Loreto’ de Almería. El lunes 27 de marzo continuará su recorrido en la capital en el CEIP ‘Nueva Almería’; el 28 de marzo en La Mojonera en el CEIP ‘San Pedro Apóstol’; el miércoles 29 de marzo recalará en el colegio ‘Mirasierra’ de Las Norias (El Ejido); el 20 de marzo en el colegio ‘Luis Vives’ de Dalías, y terminará en Adra, en el centro educativo ‘Nueva Andalucía’, el viernes 31 de marzo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en España los accidentes son la cuarta causa de muerte en menores de 15 años, con los de tráfico como principal causa, seguida de ahogamientos y sofocaciones, caídas y quemaduras. La encuesta realizada por la Junta en Jaén que dio origen a ‘Aprende a crecer con seguridad’ reveló una elevada coincidencia entre las causas de los accidentes infantiles y los laborales. Según este trabajo, la franja de edad de mayor frecuencia de accidentes va de los 10 a los 12 años y la mitad de éstos ocurren en casa, seguidos de la calle (34%) y el colegio (17%). Casi la cuarta parte estuvieron causados por caídas, seguidos de golpes, cortes, quemaduras, asfixia, electrocuciones e intoxicaciones. Charlas participativas En las sesiones de ‘Aprende a crecer con seguridad’, que imparten técnicos y personal sanitario del Centro de Prevención de Riesgos Laborales, se fomenta la participación del alumnado, usando juegos y materiales audiovisuales protagonizados por el súper héroe de la prevención, [email protected], para informar y concienciar sobre los conceptos de prevención, riesgos y accidentes. Los escolares aprenden a identificar los principales riesgos a los que pueden estar expuestos en su día a día y entorno más cercano (caídas, ahogamientos, atrapamientos, contusiones, fracturas, golpes, cómo curar heridas, cómo actuar ante intoxicaciones, asfixias, quemaduras, o electrocución) y se les guía para que sepan cómo prevenirlos, tomando decisiones adecuadas en situación de riesgos y aplicándolas más allá del ámbito escolar. También se les insiste en los problemas auditivos que genera el abuso de la exposición a ruidos, los visuales con el uso incorrecto de pantallas y ordenadores, y las sobrecargas físicas y psicológicas, entre otros. La actividad concluye con un repaso conjunto de lo aprendido, la realización de una encuesta sobre siniestralidad y la entrega de materiales. También se les insiste en los problemas auditivos que genera el abuso de la exposición a ruidos, los visuales con el uso incorrecto de pantallas y ordenadores, y las sobrecargas físicas y psicológicas, entre otros. La actividad concluye con un repaso conjunto de lo aprendido, la realización de una encuesta sobre siniestralidad y la entrega de materiales. La campaña incluye charlas informativas y la entrega de una guía de prevención de riesgos domésticos a padres y madres del alumnado de los colegios que participan cada año, así como la entrega de materiales didácticos al profesorado de los centros para trabajar de manera transversal la conciencia preventiva en las aulas.

