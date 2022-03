Provincia Campaña de control de velocidad del 21 al 27 de marzo en Adra domingo 20 de marzo de 2022 , 16:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Policía Local de Adra llevará a cabo una Campaña Especial sobre vigilancia y control de la velocidad la próxima semana, del 21 al 27 de marzo. El exceso de velocidad incide no sólo en la seguridad vial, sino también tiene una influencia negativa sobre el medioambiente, la calidad de vida y el consumo de combustible. Por ello, el Ayuntamiento de Adra y la DGT han firmado un convenio de colaboración para llevar a cabo esta campaña, con la que pretenden difundir y promover las campañas preventivas, informativas y de sensibilización entre los abderitanos y abderitanas. La velocidad es un factor clave en la siniestralidad vial, ya que tiene una influencia directa en la ocurrencia y severidad de los accidentes de tráfico. A partir de 80 km/h es prácticamente imposible que un peatón se salve en un atropello, sin embargo, a una velocidad de 30 km/h el riesgo de muerte del peatón se reduce al 10%. Circular a una velocidad adecuada podría evitar, prácticamente, una cuarta parte de los fallecidos en accidente de tráfico. De hecho, la DGT expone que, por término medio, a 120 km/h, se necesita una distancia superior a un campo de fútbol para que le vehículo se detenga por completo. En el año 2020, la velocidad estuvo presente en el 25% de los accidentes mortales, es decir, más de 250 personas fallecieron en accidentes en los que la velocidad fue uno de los factores concurrentes. Así, con esta campaña se controlarán especialmente aquellos tramos de riesgo asociado a la velocidad, así como aquellos puntos donde la velocidad de circulación supera el límite establecido y existe un elevado índice de siniestralidad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.