Almería Carazo pide una reunión a la nueva ministra de Transportes para impulsar las infraestructuras ferroviarias miércoles 14 de julio de 2021 , 20:38h

La consejera de Fomento confía en que los cambios en el Gobierno de España no retrasen el reparto de los fondos Next Generation





La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha remitido una carta a la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), Raquel Sánchez, solicitando una reunión para abordar las carencias de las infraestructura ferroviarias en Andalucía, así como la distribución de los fondos Next Generation. Marifrán Carazo ha mostrado su confianza en que la nueva ministra sea más receptiva con Andalucía que el anterior ministro recordando que en dos años, y a pesar de habérselo pedido en numerosas ocasiones, no pudo mantener ese encuentro con el anterior responsable del MITMA, José Luis Ábalos.



Marifrán Carazo también ha subrayado que los cambios en el Gobierno de España no deben generar más retrasos ni en el reparto ni en la ejecución de los fondos europeos animando a que el Gobierno de España actúe con transparencia y aclare pronto qué proyectos se van a poder financiar con ellos en Andalucía.



La consejera ha hecho estas afirmaciones durante su comparecencia en la Comisión de Fomento del Parlamento andaluz para informar sobre las actuaciones ferroviarias que la Administración General del Estado lleva a cabo en la comunidad autónoma, donde ha alertado del bajo grado de ejecución de los proyectos y obras correspondientes a los tramos de la Red Transeuropea de Transporte que discurren por Andalucía, así como de las incertidumbres sobre los horizontes temporales para su terminación.



Por todo ello, la consejera ha insistido en la necesidad de acometer una “revisión solvente y rigurosa del Mapa Ferroviario Andaluz y consensuar un Pacto por el Ferrocarril, que contribuya a revitalizar los servicios e infraestructuras ferroviarias de Cercanías y Media Distancia en nuestra comunidad, claramente deficientes y mejorables”. También ha reclamado que se tomen medidas urgentes “para planificar la red de conexiones con puertos y áreas logísticas aprovechando los fondos Next Generation”.



Marifrán Carazo ha recordado que los presupuestos estatales vigentes apenas recogen compromisos en materia ferroviaria en Andalucía y que la dotación prevista por el MITMA al ferrocarril en los Fondos Next Generation (6.243 millones de euros) además de ser limitada no aclara qué infraestructuras se van a beneficiar de ellos. Así, ha destacado que no se fijan objetivos ni dotación económica para los servicios de Media Distancia, no hay desglose para inversiones por núcleos de Cercanías y respecto a los corredores ferroviarios, de los 14 tramos que se citan “tan sólo dos corresponden a Andalucía: tramo Murcia-Almería del Corredor Mediterráneo y modernización de la Línea AVE Madrid-Sevilla”.



Ante estos hechos, la consejera ha incidido en que la propuesta del Gobierno central “no resuelve las necesidades de mejora y modernización de las infraestructuras ferroviarias estatales en Andalucía” que el Gobierno andaluz ha centrado en 13 proyectos, valorados en 8.800 millones de euros, y “a los que el Gobierno central ha hecho caso omiso”. Entre dichas propuestas figuraban la mejora del acceso ferroviario al centro logístico de Sevilla-Majarabique; la conexión ferroviaria Linares-Madrid; las ampliaciones de cercanías en Córdoba y Sevilla; la conexión ferroviaria del Puerto de Motril con Granada; la integración del AVE Almería; el AVE Huelva-Sevilla y el impulso a los corredores Mediterráneo y Atlántico.









