Dentro de las criptomonedas más famosas tenemos a Bitcoin que no solo se ha convertido en la pionera, sino que ha inspirado a muchas otras y se espera que su número aumente de aquí a poco tiempo. Bitcoin marcó el comienzo, pero ya son muchas las alternativas a esta criptomoneda tan popular. El ranking ganador Diseñar una estrategia de gestión e inversión de capital es básico a la hora de operar con las monedas virtuales. No sabemos si nos encontramos en un periodo en el que el mercado está bajista o se trata de una parada antes de que el mercado vuelva a explotar, por eso es importante tener un buen plan y conocer las monedas más valoradas. Comenzamos con algunas de las que más riesgo conllevan (y mayor beneficio también) y luego pasamos a otras de un riesgo menor. Bitcoin (BTC) Es la más famosa, se creó en 2008 por Satoshi Nakamoto, un nombre ficticio que no deja ver quién está detrás de esta entidad. Al principio no tenía el valor que tiene actualmente y pocos eran lo que pronosticaban las cifras que ha llegado a alcanzar en algunas ocasiones. Hoy en día se ha convertido en la moneda por excelencia para principiantes y para expertos. Es complicado pronosticar cuando subirá o bajará y tiene amplias variaciones de precio. Aun así, Bitcoin es una divisa fuerte y siempre se recupera; mientras que otras criptomonedas terminan muriendo, ella se mantiene firme. Es la pionera y la líder indiscutible, pero no es la única. Ethereum (ETH) Se trata de una plataforma de software descentralizado de productos financieros y se alza como la principal competencia de Bitcoin, se habla de que es su enemiga número uno. Su software permite crear más divisas de una manera segura y sencilla. Se presentó en 2014 y en 2020, cinco años más tarde alcanzó unos máximos únicos, llegando a los 1700 euros por cada Ether (su moneda). Eso sí, es igual de volátil que el Bitcoin y entre sus otras debilidades se encuentra que tiene muchos competidores y una alta inflación. El proyecto ha ganado tanta popularidad en los últimos años que bancos como BNP Paribas, UBS o Barclays se han mostrado interesados en él. Litecoin (LTC) Fue creada por un graduado en el MIT y ex trabajador de Google, Charlie Lee, en 2011, dos años después de Bitcoin. Se parece bastante a Bitcoin, aunque tiene una tasa de generación de bloques un poco más rápida. Se suele decir que, si bien Bitcoin es el futuro oro, Litecoin es la plata. En este momento hay más de 60 millones de Litecoins en circulación, una cifra nada desdeñable. Se trata de una criptodivisa segura y difícil de rastrear. En este momento es la sexta criptomoneda con más poder internacionalmente. Aparte de los desarrolladores, cada vez más comerciantes aceptan Litecoin para pagos. Otras de las criptodivisas que más están despuntando Para invertir o ahorrar, estas famosas monedas están cada vez más presentes en el panorama social. Para las personas que quieren saber más e ir un poco más allá de las más conocidas vamos a hacer un repaso por otras que están empezando a crecer de una manera más acelerada. Ripple (XRP) Fue creada por antiguos empleados de Bitcoin, quisieron crear una criptodivisa más desarrollada que Bitcoin, pero con sus mismos principios básicos. Su idea siempre ha sido generar unos pagos seguros y eficientes que sean especialmente rápidos. La información de la transacción es pública, al igual que pasa con Bitcoin, pero todo lo referente al pago es privada. El código de encriptación tan solo es conocido por el emisor y el receptor de la venta. En este momento, las criptomonedas se encuentran en su época dorada. Cada vez son más las personas que se animan a comprar estas divisas digitales y hace que no quede tan lejos el día en que sean masivas. Hoy en día hablamos de unos 1600 tipos de criptodivisas, pero serán muchas más en los años venideros. Cardano (ADA) Creada por expertos matemáticos tiene como cabeza visible a Charles Hoskinson, uno de los fundadores de Ethereum. Su nombre se eligió como homenaje a Girolamo Cardano, un médico y matemático italiano del Renacimiento. Todo el equipo detrás de Cardano realizó una laboriosa investigación para dar con las claves de una mejor tecnología blockchain y aplicarla en su proyecto. Se dice que Cardano terminará con Ethereum, aunque todavía le queda un largo camino en término de descentralización. A Hoskinson le gusta definir a su creación como un blockchain de tercera generación. La primera generación estaría compuesta por Bitcoin ya que se trata de dinero, la segunda generación ya introduce contratos inteligentes; y es que el sistema financiero no solo está constituido por dinero; y la tercera generación de la que Cardano formaría parte sería el del Internet de la tecnología de bloques Polkadot (DOT) Se trata de un proyecto complejo y moderno que busca principalmente dar solución a dos de los problemas que más preocupan: la escalabilidad y la interoperabilidad. El primero alude a la lentitud de la mayoría de redes y la interoperabilidad que cada proyecto opera de manera aislada. Si comparamos Polkadot con otras plataformas nos daremos cuenta de que introduce muchas novedades y es que dos de sus caras visibles Vitalik Buterin y Gavin Wood son dos insatisfechos integrantes de Ethereum que saben qué le faltaba para mejorar. Yuan Digital (DCEP) China no podía faltar en esta carrera y desde hace relativamente poco tiempo ha lanzado su propia divisa digital con la que según varias fuentes está pagando subsidios en el transporte y parte de los salarios de algunos funcionarios. Su valor está ligado a su moneda oficial, el yuan, 1:1 y no utiliza la tecnología blockchain en su totalidad lo que hace que sea muy diferente a sus competidoras. Además, su protocolo está centralizado y controlado por el gobierno chino. Está diseñado para no necesitar Internet para el sistema de pagos. China sabe que no puede ir en contra del avance digital por eso ha decidido unirse lanzando su propia moneda digital gubernamental. Otros muchos estados, como por ejemplo Francia, se han mostrado preocupados por el fraude que podría surgir si el uso de monedas digitales se desarrolla. Algunos analistas afirman que China podría estar preparando una red de pago internacional, sobre todo en África y Asia. La pregunta está en si otros gobiernos estarían dispuestos a que China entrara en juego y pudieran rastrear sus transacciones monetarias. Y es que esta divisa serviría para mostrar la influencia del gigante asiático en el mundo. No obstante, todavía esta divisa no ha salido de China y su uso no es mayoritario. En este artículo has podido conocer un poco más a fondo parte de las monedas virtuales más utilizadas hoy en día. En un mundo, el de las finanzas online, cambiante a la velocidad del rayo es posible que parte de estas divisas desaparezcan en algún momento, o por el contrario, escalen posiciones, para ello lo mejor es que sigas su evolución porque los próximos años se presumen movidos. Recuerda ser optimista pero también cuidadoso en lo que a inversiones se refiere. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

