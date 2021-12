Capital Carlos Sánchez entrega los premios del I Concurso de ‘Escaparates de Navidad’ viernes 17 de diciembre de 2021 , 18:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El comercio tradicional muestra sus mejores galas para incentivar las compras El I Concurso de Escaparates de Navidad ya tiene premiados. Cinco establecimientos han recibido la distinción tras presentar las que, a juicio del jurado, han sido las mejores propuestas. Tres premios y dos menciones especiales que se han repartido entre comercios del centro de la ciudad, el Zapillo y El Alquián. El concejal de Promoción, Carlos Sánchez, ha recorrido todos los negocios premiados para hacer entrega del recuerdo y facilitar a los comerciantes por su implicación en el concurso. El primer galardón ha sido para ‘Curtidos Ruiz’, ubicado en el número 5 de la calle Magistral Domínguez. El segundo premio ha recaído en ‘Atelier’, ubicado en el número 6 de la calle Marqués de Comillas, mientras que el tercer premio del concurso ha sido para ‘Óptica Médica’, situada en el número 3 de la calle Méndez Núñez. El jurado, igualmente, ha querido conceder dos menciones especiales teniendo en cuenta la creatividad y atractivo comercial de otros dos establecimientos: ‘Agencia de Seguros Catalana Occidente, de El Alquián, y ‘María Dolores Gallardo Estilistas, ubicado en la calle Bilbao de El Zapillo. El jurado ha estado compuesto por cuatro profesionales que han evaluado individualmente cada propuesta presentada: el arquitecto Juan Francisco Andrés; la diseñadora de interiores Encarnación Molina; Lola Martínez, funcionaria del Ayuntamiento de Almería durante 49 años; y Mercedes Vico, socia fundadora de la empresa Estrategia Creativa. El mismo ha tenido en cuenta la estética, la creatividad, la originalidad o la complejidad entre otros criterios. Hay que recordar que esta cita se ha organizado con el fin de que el ambiente navideño impregne los escaparates de los negocios locales para dinamizar las compras en los comercios de cercanía en estas fechas tan señaladas. En la decoración se han incluido elementos propios de Almería, algo que el jurado ha tenido muy en cuenta a la hora de fallar los premios. Estos escaparates decorados con distintos elementos navideños deberán mantenerse hasta que finalicen las fiestas, otro requisito imprescindible de las bases para participar en la edición. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

