Deportes Carlos Tejada, medalla de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo del CSD viernes 01 de abril de 2022 , 09:21h

El deportista almeriense recibirá la distinción en próximas fechas después de haber sido anunciado su ingreso en las últimas horas en el BOE

El nadador almeriense Carlos Tejada ha sido reconocido por el Consejo Superior de Deportes con la medalla de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo, la más alta distinción que se concede al deporte español, que ha tenido en cuenta los méritos y el historial deportivo y profesional del deportista almeriense, que acumula más de 300 medallas en su brillante trayectoria deportiva. Esta Real Orden del Mérito Deportivo se trata de un reconocimiento público a las personas y entidades que se hayan distinguido notoriamente en la práctica del deporte, el fomento y la enseñanza de la educación física o que hayan prestado eminentes servicios en la difusión, organización y desarrollo de la cultura física y el deporte. El ingreso de Carlos Tejada en esta Real Orden del Mérito Deportivo fue anunciado al deportista hace unos días por el secretario de Estado para el Deporte y presidente del CSD y en las últimas horas por el Boletín Oficial del Estado. La entrega de la distinción se realizará en próximas fechas. Tejada ha sido merecedor de este importantísimo reconocimiento estatal gracias a una espectacular trayectoria que le ha hecho subirse al podio en más de 300 ocasiones durante toda su carrera como nadador. El deportista almeriense comenzó a competir con 8 años de edad con la Asociación A Toda Vela, logrando sus primeras medallas en las competiciones de Special Olympics. Con 15 años obtuvo la licencia federativa en natación paralímpica, de la Federación Española de Deportistas Discapacitados Intelectuales (FEDDI), y ya formando parte del Club Natación Almería se erigió en deportista de alto rendimiento, que ha mantenido durante toda su carrera gracias al trabajo realizado junto a sus entrenadores, primero Roberto Martínez y Lluc Albiol; luego Alfonso Palacios, y a su preparador físico, Antonio Casimiro, así como a un envidiable afán de superación diario. Actualmente, compite con licencia de natación adaptada con el CD Depoadap Almería y de natación normalizada con el CN Bahía de Almería, un claro ejemplo de integración deportiva y social. El nadador almeriense ha conseguido 151 medallas absolutas en competiciones nacionales FEDDI, 52 en Campeonatos de Andalucía, 90 en abiertos de natación y 15 más en travesías a nado en aguas abiertas, además de 11 en competiciones internacionales. Fue oro europeo en 1.500 libres en Loano en 2010, donde además ganó la plata en 400 libres. Logró otra plata en 400 libres en Ceske 2012 y también en 200 espalda en Liberec. También se colgó el bronce en 200 estilos en Ceske y cuatro más en pruebas de relevos en Loano 2016. En su haber cuenta, además, con cerca 50 récords batidos en diferentes modalidades. Al margen de los logros deportivos cosechados en sus más de 18 años como deportista de alto rendimiento, Carlos Tejada ha sido merecedor de incontables éxitos a nivel personal, ganándose a toda la sociedad almeriense y andaluza durante toda su carrera. El nadador ha sido reconocido en todos estos años con los escudos de oro de la Junta de Andalucía, Almería o Íllar; la Medalla de la Provincia de la Diputación de Almería, pregonero de las fiestas de la Virgen del Mar en 2016, premios Andalucía Joven, FAAM de Oro, mejor deportista de la provincia o mejor deportista discapacitado, de organismos variados que han sabido reconocer su esfuerzo, su constancia, su humildad y sus resultados, los que le han permitido ser deportista de alto nivel por el Consejo Superior de Deportes y de alto rendimiento por la Consejería de Deportes de la Junta de Andalucía y que le han llevado a recibir la medalla de bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo del Consejo Superior de Deportes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

