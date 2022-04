Sucesos Intervenida una plantación de marihuana en una nave industrial de la Juaida viernes 01 de abril de 2022 , 09:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los agentes intervinieron 950 plantas de marihuana, que arrojaron un peso de 741 kilos Agentes de la Policía Nacional en El Ejido han desmantelado una plantación industrial de marihuana, y han detenido a tres personas. Se han intervenido 950 plantas cannabis sativa. La información que manejaban los agentes de la Comisaría de la Policía Nacional en El Ejido, apuntaban hacia una nave industrial situada en el Polígono de la Juaida en Almería, en cuyo interior se podría estar desarrollando un cultivo ilegal de marihuana. La investigación logró dar con la nave, de dos plantas y sótano, y 400 metros cuadrados cada una de ellas, en cuyo interior la Policía Nacional intervino 950 plantas de marihuana, las cuáles arrojaron un peso en bruto de 741 kilos. Temperatura y humedad controladas de manera remota La nave se encontraba compartimentada mediante tabiques, de manera que en cada una de las estancias se controlaba de manera independiente, las condiciones de humedad y temperatura necesarias, para la prosperidad de las plantas de marihuana. Los detenidos se valían de la tecnología domótica, y disponían de sistemas autónomos con conexión remota a través de la red wifi, para accionar los mecanismos que permitiesen modificar las condiciones ideales de crecimiento de la plantación ilegal, todo ello enganchado a la red eléctrica con una acometida, cuyo consumo no quedaba registrado en contador alguno. Junto con las 950 plantas de marihuana, la Policía Nacional en El Ejido intervino, 92 luminarias de 1200 watios, 32 ventiladores, 4 máquinas de aire acondicionado, 7 filtros de aire y 8 extractores de aire. La Operación Villas, hasta el momento se ha saldado con el arresto de tres hombres, dos de origen lituano y uno español, quienes durante la jornada del día de ayer, han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número seis de Almería en funciones de guardia, acusados de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

