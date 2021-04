Carrefour vende melones de Brasil como si fueran españoles

Tal y como se aprecia en los testimonios gráficos que se adjuntan, el cartel que detalla el precio y el origen habla de España mientras que la cajas que contienen estos melones desvelan que son de Brasil







La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera muy graves las prácticas detectadas en los lineales de venta de melón en los supermercados de Carrefour. Estas prácticas son contrarias a la norma de etiquetado vigente, ya que no se refleja el origen correcto del producto a la venta, afectando a su trazabilidad, y posibilitando el engaño al consumidor, que no tiene elementos fiables para tomar sus decisiones de compra, conculcando así su libertad de elección.



En concreto, el equipo de “vigilantes de la fruta” de COAG ha podido comprobar cómo se pone a la venta melón piel de sapo importado de Brasil, mientras en los carteles se informa al consumidor de un supuesto “origen España”. En las propias cajas del producto se puede comprobar el origen sudamericano del mismo, algo que no se traslada al consumidor, en nuevo ejemplo de falta de fiabilidad y preocupación por los clientes.



Este tipo de actuaciones, que no son anecdóticas, ponen en tela de juicio las campañas de la compañía que intentan trasladar al consumidor una imagen de transformación verde y responsable, con el foco puesto en la priorización de la producción nacional y con especial atención a la trazabilidad de los productos. “Es palpable que se busca un lavado de imagen cuando lo que subyace son prácticas que no benefician ni al productor ni al consumidor. En la campaña ACT FOR FOOD de esta empresa se recogen medidas como garantizar la seguridad y la trazabilidad de los alimentos, o priorizar los productos de cercanía, pero luego la realidad resta credibilidad a estos mensajes, porque se importa producto desde miles de kilómetros de distancia y se tergiversa el origen del mismo”, ha indicado el responsable del sector de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora.



Las importaciones de melón a nuestro país han crecido un 31% entre 2016 y 2020, pasando de 73.401 tn hasta las 95.792 tn del pasado año. Se producen dos periodos de importación intensiva por parte de los operadores: en los meses de marzo y abril (con alrededor del 25% total anual importado), momento en el que está comenzando nuestra campaña, y luego en los tres últimos meses del año, cuando comienzan a decaer los volúmenes comercializados de nuestra producción. “De nuevo, se trata de la estrategia habitual de presionar a la baja nuestras cotizaciones en origen en el arranque de nuestra producción mediante la entrada masiva de producto y forzando la especulación. Los importadores y las cadenas de distribución comercial no tienen miramientos en perjudicar a los agricultores y agricultoras productores de melón trayendo producto de fuera de la UE, que se cultiva con condiciones mucho menos exigentes de las que cumplimos aquí”, ha señalado Góngora.



Por origen de las importaciones, es abrumador el predominio de Brasil, que en 2020 supuso casi el 70% del total de melones importados, seguido a considerable distancia por las de Senegal (14%) y Marruecos (10%, porcentaje en el que además se incluyen las producciones de melón del Sahara Occidental que no aparecen diferenciadas en las estadísticas y que, además, no se pueden identificar en las etiquetas de los productos, vulnerando así la libertad de elección del consumidor).



COAG reclama el cese inmediato de estas prácticas por parte de la distribución comercial, así como la puesta en marcha de una exhaustiva campaña de control por parte de las autoridades competentes, mediante la inclusión de un Plan de Control específico para frutas y hortalizas frescas, especialmente en lo que se refiere a las menciones sobre el origen en el etiquetado, en el Programa anual de Controles del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria, coordinado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).