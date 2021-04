El PSOE acusa al alcalde de gastar dinero en lo que no debe

jueves 08 de abril de 2021 , 15:07h

Los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, José Antonio Alfonso y Antonio Ruano, han acusado hoy al alcalde de la ciudad de haber realizado "el Presupuesto Municipal menos social de la historia reciente", que, entre otras cuestiones, olvida la puesta en marcha de mecanismos de participación y maltrata a sectores como la cultura. De esta manera, los representantes socialistas han valorado la liquidación de las cuentas municipales del pasado año y la previsión de gasto del equipo de gobierno para este 2021.



"El alcalde ha olvidado el momento en el que nos encontramos, con una crisis sanitaria, que ha originado una grave crisis económica y social, con unas cifras escandalosas de desempleo y de falta de acceso a recursos", ha manifestado Alfonso, al tiempo que ha recordado que "en una ciudad que ya despunta por sus niveles de pobreza, y más aún la infantil, este presupuesto no va a dar respuesta". A este respeto ha destacado que "si restamos los incrementos salariales y las inversiones, nos encontramos con un presupuesto total para políticas sociales que apenas va a cubrir las necesidades de nuestra ciudad durante este año crítico al que nos enfrentamos".

Presupuesto 2021

En lo que respecta al Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, José Antonio Alfonso ha señalado que, de los 22,5 millones de euros que figuran en este apartado, el Ayuntamiento solo pone como 'recursos propios' 1,79 millones de euros, que van destinados a cofinanciar los programas sociales marcados y financiados, principalmente, desde la Junta de Andalucía. "Además, en ese millón y pico están las justas reivindicaciones de las trabajadoras de la Ayuda a Domicilio, a las que desde 2017 el alcalde viene prometiendo una subida salarial que nunca llega", ha indicado. "Y, claro, todo ello gracias a que el Gobierno de España ha transferido un incremento de 600 millones a Dependencia del que Andalucía ha recibido un 19% del total", ha añadido el responsable socialista.



De otro lado, ha criticado que el alcalde haya puesto la etiqueta de 'gasto social' a partidas que no son otra cosa que 'inversión y equipamientos', como los 300.000 euros de suministro de equipamiento para el Edificio del Tercer Sector o los 40.000 para el centro de la mujer de los Molinos, igual que los 20.000 euros para una tarima de eventos. Igualmente, ha denunciado la cantidad "irrisoria" destinada a ayudas de urgencia y emergencia social, que se incrementa a 35.000 euros, así como los 100.000 euros para un fondo específico denominado COVID.



Asimismo, se ha referido a las estrategias para el desarrollo de zonas desfavorecidas de nuestra ciudad, que aumentan en 140.000 euros, hasta alcanzar los 2,1 millones para este año, gracias al programa ERACIS de la Junta de Andalucía, en el que el Ayuntamiento no aporta nada. "¿El alcalde se piensa que con ejecutar el programa ERACIS en los términos que establece ya está resolviendo los problemas de esos miles de almerienses que viven al límite? ¿y cuando tenga que devolver importantes cantidades no ejecutadas, por no haber atendido a esta población necesitada, seguirá pensando que su presupuesto es muy social?", se ha preguntado.



En este sentido, ambos concejales han lamentado que no se haya incluido un Plan de Empleo con el que dar esperanza a esos 23.093 almerienses sin trabajo de nuestra ciudad, ni un Plan de ‘Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social’, estando Almería entre las ciudades con mayor tasa de pobreza de España.



En cuanto a Participación Ciudadana, José Antonio Alfonso ha criticado el hecho de que se resten 23.000 euros en esta materia, que no se especifique ninguna partida de inversión para los distintos distritos, "que siguen sin constituirse, a pesar de haber aumentado su número" y que se reduzcan las partidas generales para el apoyo asociativo, concediendo ayudas directas a distintas asociaciones sin tener en cuenta que ya existe un reglamento específico para determinar estas cuestiones.



En cuanto al Área de Cultura, José Antonio Alfonso, ha señalado los 500.000 euros consignados en contratación para la atención usuarios red municipal de bibliotecas, "un dato preocupante, porque la alternativa clara, y con los antecedentes de este equipo de gobierno del PP, es una concesión administrativa para su gestión".



Por último en el Área de Deportes, ha destacado los 125.000 euros por concesión demanial del Estadio de los Juegos del Mediterráneo. "En defensa de los intereses de los almerienses, ceden, de forma absoluta, todos los derechos sin aclarar qué pasa con las instalaciones propias del Patronato o con las federaciones ubicadas en el mismo. "¿No cree el alcalde que antes de cerrar esta operación debería haber explicado a los almerienses algunos detalles?", se ha preguntado, al igual que la construcción de un Complejo Deportivo Municipal en Costacabana, en otra contratación que alcanza los 800.000 euros.

Liquidación Presupuesto 2020

Por su parte, el concejal del PSOE Antonio Ruano, considera que "el alcalde ha fallado a los almerienses en el peor momento de sus vidas" porque, teniendo dinero presupuestado el año pasado, no llegó a gastarlo, "jugando con las esperanzas de mucha gente". "Ha actuado como un mal padre, que en lugar de comprar zapatos o libros a sus hijos, ha gastado el dinero en poner el árbol de navidad", ha manifestado, "cuando mas falta hacía un alcalde comprometido y un equipo de gobierno dispuesto a sufragar las necesidades más básicas de los almerienses, que han sufrido cruentamente los efectos del Covid en sus casas".



En este sentido, Ruano ha afeado el que "en tiempos tan difíciles, cuando todos sabíamos que no se iba a celebrar la Feria de Almería por indicaciones sanitarias", el alcalde gastara 400.000 euros en iluminación, "dinero que debió destinar a paliar los graves efectos de la cancelación sobre las familias y pequeñas empresas directamente afectadas, es decir, feriantes, pequeñas empresas de animación y el sector de la hostelería".



Y, además, ha lamentado que no supiera "obrar con cautela en Navidad porque, a pesar de las indicaciones sanitarias, hizo un gasto de más de 640.000 euros, en lugar de reducirlo a la mínima expresión para no provocar la salida de los ciudadanos a la calle, en pleno arranque de la tercera ola del Covid". "En lugar de destinar el dinero a paliar la difícil situación económica de las empresas almerienses afectadas por la crisis económica derivada de la sanitaria, el alcalde tiró la casa por la ventana; es más, gastó por encima de lo previsto: se presupuestaron 250.000 euros y hay un remanente negativo por importe de más de 330.000 euros", ha destacado Ruano.



A juicio del concejal socialista, "en las materias de Cultura y de Participación Ciudadana, el Alcalde de Almería y el equipo de gobierno del PP no han estado a la altura de lo que los almerienses le demandaban". "El sector de la cultura y el del acceso de los ciudadanos a participar en los asuntos municipales ha sido maltratado y engañado: feriantes, músicos, orquestas, promotores culturales o técnicos de sonido e iluminación, actores, pintores, escritores o todos aquellos profesionales que trabajan en torno a las artes plásticas en general han sido injustamente tratados en plena crisis sanitaria por su Ayuntamiento", ha expresado.



A este respecto, ambos han recordado la propuesta del PSOE de dotar más de 300.000 euros para un Plan de choque para la Reactivación de la Cultura en Almería, pero que, sin embargo, el pasado año el PP sólo destinó 58.000 euros para todo el sector y no ha gastado ni un céntimo; "es decir, nada de lo que prometieron, lo han ejecutado". "Han vendido humo a todos los operadores culturales de Almería y ahora, vuelven a consignar en el Presupuesto 60.000 euros para el Plan Reactiva Cultura 21, cantidad completamente insuficiente.



También Antonio Ruano considera que "el alcalde de Almería ha sometido al sector del libro y de la lectura al olvido porque ha dejado de ejecutar en torno al 60 por ciento del presupuesto para la adquisición de libros o mobiliario para nuestras bibliotecas o, incluso, no ha ejecutado casi el 99 por ciento del dinero que iba destinado para contratar personas para atender nuestras bibliotecas, lo que supone no haber gastado casi 700.000 euros, en un año donde se podría haber tendido la mano a la creación de empleo a personas que por la crisis perdieron su empleo o estaban necesitados de un primer puesto de trabajo".



A su juicio, "el presupuesto municipal viene lastrado por la incompetencia de un equipo de gobierno del PP, que ha tenido que pagar en torno a 65 millones en sentencias judiciales, y de ahí el caos financiero del que venimos y en el que nos encontramos actualmente".