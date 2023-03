Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) Casero y la Kitchen frente al Mediador Aixa Almagro Más artículos de este autor Por sábado 04 de marzo de 2023 , 15:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La decisión del Tribunal Supremo de exonerar al exmiembro de la AN José Ramón Navarro de la imputación por el caso Kitchen ha provocado una gran polémica en el mundo político español. Mientras que algunos ven la decisión como una victoria para el exmiembro del PSOE, otros la ven como una forma de encubrir el caso Mediador y poner el foco en el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Esta decisión ha levantado sospechas de compadreo político y la izquierda ha acusado al presidente de la AN, Navarro, de hablar con Martínez antes de que el último fuera imputado en el caso Kitchen. Esta conversación ocurrió cuando el partido de izquierdas estaba tratando de desviar el foco hacia el exmiembro del PP, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como 'Tito Berni'. El caso del diputado del PP Alberto Casero se ha reactivado. Quien se hiciera famoso por equivocarse votando a favor de la Reforma laboral de PSOE y Unidas Podemos, está imputado por malversación y prevaricación cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres). Su situación y la del exsecretario de Estado de Seguridad ha provocado un revuelo de opiniones entre los miembros de la izquierda, que aprovechan para desviar el foco del caso Mediador. En cualquier caso, la decisión del Tribunal Supremo ha servido para aumentar aún más la polémica entre los políticos de la izquierda y la derecha. Mientras que algunos ven la decisión como una victoria para el exmiembro del PSOE, otros la ven como una forma de encubrir el caso Mediador y poner el foco en el exsecretario de Estado de Seguridad. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Aixa Almagro Redacción de noticiasdealmeria.com Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 33 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)