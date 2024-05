Castellón acusa al PSOE de disparar la pobreza energécita

martes 30 de abril de 2024 , 22:05h

El PP denuncia que las políticas energética y anti-agraria de Ribera han sido un fracaso

En un duro ataque al Gobierno del PSOE, los senadores del Partido Popular han denunciado que las políticas energética y anti-agraria de la ministra Teresa Ribera han sido un "rotundo fracaso". Según el senador Javier Márquez, la política energética del Gobierno ha disparado las tasas de pobreza energética a un 17% de los hogares españoles, lo que es el doble de la media europea.

Además, Márquez ha criticado la falta de consenso con el sector primario y la imposición de medidas medioambientales no consensuadas, lo que ha llevado a la convocatoria de dos grandes manifestaciones de agricultores españoles. "Esa rectificación demuestra su fracaso por imponer medidas medioambientales no consensuadas con el sector primario y manifiesta, ante todo, que sus medidas no tenían que haberse aprobado jamás y que eran meramente ideológicas y gratuitas", aseguró el portavoz de Medio Ambiente.

Por su parte, el portavoz de Energía del GPP, Miguel Ángel Castellón, denunció que el Gobierno ha disparado las tasas de pobreza energética a un 17% de los hogares españoles, lo que es el doble de la media europea. También criticó la negativa de Ribera a acometer una rebaja del IVA en el precio de la electricidad y la falta de respeto del Gobierno del PSOE al Senado.

En este sentido, el senador por Almería aseguró que "Ribera y Sánchez han empobrecido a las familias, disparando la pobreza energética de los españoles, han atacado a empresas públicas por no someterse a su agenda ideológica". También criticó la situación estratégica del país, que según él ha empeorado con Sánchez y Ribera, y que ha llevado a la ruptura de relaciones con Argelia y la compra de gas a Putin.