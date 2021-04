Castellón reucerda que quienes "no iban a dejar a nadie atrás" generan 71.000 desempleados

martes 06 de abril de 2021 , 18:29h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El diputado del PP recuerda también que hay 5.528 trabajadores en ERTE y que el Gobierno los deja “desamparados” porque al hacer la Declaración de la Renta se verán obligados a pagar





El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Miguel Ángel Castellón, se ha referido a los datos de paro conocidos esta mañana y ha señalado que aquellos que proclamaban que no iban a dejar a nadie atrás, en alusión al Partido Socialista y a Pedro Sánchez, son los responsables de los 70.922 almerienses en paro que hay hoy en la provincia de Almería (347 más en el último mes y 6.126 más que hace un año), una cifra “alarmante” que tenemos que atajar cuanto antes porque supone “dramas familiares y la desesperación de muchas personas que necesitan un trabajo para seguir manteniendo su hogar”.



Castellón afirma que la única solución a las “políticas fracasadas” de Pedro Sánchez es que de una vez por todas escuche las propuestas de nuestro presidente Pablo Casado quien tiene un plan de choque con medidas para estimular la economía y crear empleo tras este duro año de pandemia.



“En el Partido Popular lo tenemos claro, la mejor política social es el empleo que por supuesto tiene que ir acompañado de bajada de impuestos y como no de ayudas directas a aquellos que lo generan como son las pymes y los autónomos especialmente perjudicados por la crisis sanitaria y económica”, ha explicado.



En este sentido, Castellón ha recordado que lamentablemente los ayuntamientos y diputaciones, que son los que están en primera línea de esta batalla frente a la Covid, no han recibido aún ni un solo euro por parte del Gobierno central, y que las ayudas directas prometidas por Sánchez a sectores como por ejemplo el turismo llegan tarde y mal.



“Los únicos que han dado la cara por los que más lo han necesitado estos meses han sido los ayuntamientos, utilizando fondos propios, y la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial creando planes estratégicos para ayudar a nuestro tejido productivo y empresarial y volcándose con los 103 municipios. Almería ha recibido el apoyo de las instituciones donde gobierna el PP, pero aún sigue esperando la ayuda del Gobierno socialista de España que mira hacia otro lado y no a los ojos de los casi 71.000 desempleados y los 5.528 trabajadores que hay en ERTE en nuestra provincia”, afirma.



Finalmente Miguel Ángel Castellón recuerda que las personas acogidas a un ERTE en el momento de hacer la Declaración de la Renta se van a ver obligadas a pagar al tener dos pagadores, por ello el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una iniciativa en las Cortes para que los que más sufren por haber perdido temporalmente su empleo no tengan que pagar un dinero con el que no contaban y que quizá ni siquiera tienen.