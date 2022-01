Cazorla "castiga" al PP votando contra los presupuestos municipales

lunes 10 de enero de 2022 , 13:24h

«Son demasiados incumplimientos durante muchos años, y la paciencia y la credibilidad tienen un límite que ustedes han rebasado con creces». Así se ha expresado el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, durante el pleno extraordinario celebrado este lunes para aprobar el presupuesto del año 2022, unas cuentas que no han contado con el apoyo de ningún partido de la oposición. Cazorla ha justificado el voto en contra de su formación basándose en los «reiterados y sistemáticos incumplimientos de todos y cada uno de los acuerdos presupuestarios firmados entre PP y Cs desde 2016», haciendo especial énfasis en el pacto presupuestario suscrito para el ejercicio de 2021, del que el PP «apenas ha ejecutado un vergonzoso 35%».

«Pese a tantos y sangrantes incumplimientos, desde Ciudadanos siempre hemos manifestado nuestra plena disposición para apoyar el presupuesto, eso sí, siempre y cuando el PP diese garantías suficientes de que se iba a cumplir con lo pactado y prometido a los almerienses, que son básicamente actuaciones demandadas por nuestros vecinos y que mejoran nuestra ciudad. Lamentablemente, ustedes no han sabido, no han querido, o no han podido ofrecer esas garantías», ha criticado Cazorla insistiendo en que «para desarrollar obras y actuaciones buenas y necesarias para Almería, Cs siempre estará ahí, pero para engañar y tomar el pelo a los almerienses, que no cuenten con nuestro apoyo». «Para eso —ha aseverado— pueden buscar ustedes, como vienen haciendo durante toda la legislatura, a algún concejal no adscrito, que muchos almerienses consideran un tránsfuga, pero no nos busquen a nosotros», ha afirmado el edil naranja.

Desde Ciudadanos creen que «ha quedado patente la escasa capacidad de consensuar nada del PP de Almería, ya que ha sido incapaz de lograr el apoyo ni de Cs, ni de Vox, ni de PSOE ni de Podemos. «Son ustedes magníficos poniendo de acuerdo a partidos políticos que poco o nada tienen en común», ha ahondado.

Cazorla ha puesto otro ejemplo de esa «incapacidad» de consensuar refiriéndose a la «nefasta» gestión del agua por parte del equipo de Gobierno. «Por primera vez en la historia, toda la oposición nos pusimos de acuerdo para pedir un pleno extraordinario y paralizar los planes del PP para aumentar la producción de la desaladora sin garantizar la extracción de agua directamente desde el mar, y poniendo así en peligro el acuífero de Almería y la Vega almeriense, mientras siguen sin buscar fondos europeos para abaratar costes y no crujir el bolsillo de los almerienses», ha recordado el concejal liberal.

Volviendo al presupuesto, Cazorla ha lamentado que «el PP lleva cinco años sin cumplir ni con la ordenanza de transparencia ni con el Defensor del Ciudadano, y además sigue sin funcionar el Consejo de Participación Ciudadana; llevan desde 2016 incluyendo partidas presupuestarias para nuestra propuesta del servicio de alquiler de bicicletas, pero en 2022 sigue sin estar ni esperarse. Tampoco han puesto solución a otro de sus compromisos firmados por escrito: poner fin a las aguas fecales en la desembocadura de la Rambla junto al Cable Inglés. Incumplen año tras año las medidas pactadas para recuperar nuestro casco histórico y nuestro patrimonio cultural. La cueva de Capsa se ha incluido en los presupuestos de 2017, 2018, 2020 y 2021. Las obras comprometidas en el parque Nicolás Salmerón esperan desde 2018. El Consejo de Patrimonio se aprobó en 2016 y no han querido crearlo todavía. Y siguen sin poner en marcha otros acuerdos como el rastrillo de antigüedades en el casco histórico, el plan de embellecimiento, los accesos a las canteras califales, etc. Por si fuera poco, seguimos esperando el cumplimiento integral de las mociones incluidas en el pacto presupuestario de 2021 para acometer actuaciones en distintos barrios. Hablo del barrio de la Juaida (moción de diciembre de 2017), Cortijo Córdoba (enero de 2019), calle Delicias en Los Molinos (febrero de 2020), Bellavista (marzo de 2018) o Loma Cabrera (octubre de 2017)», ha dicho.

«En resumen: del acuerdo presupuestario de 2021 faltan por desarrollar más de la mitad de las obras y actuaciones prometidas, así como mociones aprobadas por unanimidad del plenario años atrás, de modo que la pelota está en el tejado del equipo de Gobierno. ¿Cómo y cuándo va a cumplir el PP con lo prometido y firmado por escrito? ¿De verdad espera que apoyemos siempre unos presupuestos que luego todos sabemos que no cumplen, y cuando cumplen, lo hacen con cuentagotas, tarde y mal? ¿Por qué ocurre esto? ¿Es por incapacidad? ¿Por falta de voluntad? ¿No saben hacerlo? ¿No quieren hacerlo? ¿No pueden hacerlo? Allá ellos; nosotros siempre vamos a estar del lado de los almerienses y reclamando que se cumpla con ellos», ha sentenciado