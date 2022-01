Sucesos Detenido por robar con violencia un móvil a un menor en Albox lunes 10 de enero de 2022 , 13:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Tras el robo protagoniza altercados de orden público en un establecimiento de la localidad La Guardia Civil de Almería, en una reciente operación denominada “PAVERO”, detiene en Albox (Almería) a una persona como autor de un robo con violencia e intimidación cometido contra un menor de edad, al que le sustrae un teléfono móvil. La investigación comienza a raíz de la denuncia interpuesta por la víctima, menor de edad, que acompañado de su madre manifiesta en dependencias oficiales de la Guardia Civil de Albox, que una persona tras amenazarle y agredirle le sustrae un teléfono móvil. Posteriormente a estos hechos el autor del robo provoca una grave alteración del orden público en un establecimiento comercial de la localidad, amenazando e increpando a las personas que se encontraban en el interior. Por ello, las patrullas en servicio de seguridad ciudadana son alertadas de urgencia por el Centro Operativo de Comunicaciones (C. O. C. – 062), y despliegan un dispositivo de localización que permite tras una breve persecución a pie, identificar al autor y recuperar el teléfono sustraído. En el desarrollo de la investigación los Agentes de la Guardia Civil comprueban cómo al autor le constan antecedentes por hechos similares y se entrega el móvil sustraído a su legítimo propietario que identifica sin género de duda al autor de la agresión y robo. Como resultado de la operación denominada “Pavero” la Guardia Civil de Almería detiene al autor del robo con violencia e intimidación a un menor de edad. Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido puestas a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de Huércal Overa. (Almería). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.