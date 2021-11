Cazorla dice que el TC ha dado la razón a Cs contra las plusvalías

martes 02 de noviembre de 2021 , 13:34h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Asimismo, la moción naranja insta a abolir este impuesto en los casos de transmisión ‘mortis causa’, venta a pérdidas, o cuando la cuota a pagar supere la ganancia obtenida







El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ha presentado en rueda de prensa la moción que la formación liberal llevará al próximo pleno relativa a la anulación, por parte del Tribunal Constitucional, del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos urbanos (plusvalía). En el caso del Ayuntamiento de Almería, esta figura impositiva supone 6,5 millones de euros de ingresos previstos para 2022, en torno a un 6% de los ingresos totales de este Ayuntamiento. “Por ello, urge que el Gobierno reforme el TRLHL y, sobre todo, que instrumente una solución inmediata para compensar a los ayuntamientos por la repentina eliminación de ingresos derivados de la recaudación del impuesto y porque, a la espera de conocer el contenido de la sentencia, parece que se abre también la posibilidad de que se tenga que devolver la cuantía de las cuotas impugnadas y pendientes de resolución”, ha advertido Cazorla.



El concejal de Ciudadanos ha recordado cómo su formación ya llevó al plenario del Consistorio almeriense, en febrero de 2017, otra moción que fue aprobada por unanimidad, y en la que ya se solicitaba disponer, de forma urgente, medios materiales y humanos para que los contribuyentes que no hubieran obtenido plusvalías con la transmisión de inmuebles en el término municipal de Almería pudieran reclamar las cantidades satisfechas en concepto de Impuesto sobre el incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana. Asimismo, en aquella iniciativa se pedía aprobar, también de urgencia, el inicio del procedimiento pertinente para la modificación de la ordenanza reguladora de dicho impuesto, donde se estableciese como régimen de gestión del impuesto, el de declaración tributaria.



“En Ciudadanos consideramos la plusvalía como un impuesto injusto y confiscatorio que no sólo supone una duplicidad para el contribuyente, sino que no tiene siquiera en cuenta las circunstancias de la compra y la venta, y si, como resultado de éstas, se dan ganancias. Es por ello por lo que este Grupo ha defendido siempre su eliminación, aunque tenemos claro que es una fuente de financiación clave en los ayuntamientos, resultando necesario la toma de medidas complementarias a su eliminación para asegurar la recaudación de las entidades locales”, ha defendido Miguel Cazorla.



En ese sentido, la moción que Ciudadanos llevará al próximo pleno incluye tres acuerdos. Primero, que el Ayuntamiento de Almería inste al Gobierno de España a aprobar un Plan de Financiación Complementaria Local, que sea incluido en los PGE para 2022, que complemente los ingresos por el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), desde la entrada en vigor de la sentencia del TC hasta la entrada en vigor de la adaptación normativa del Impuesto, y que permita que los consistorios puedan elaborar el presupuesto correspondiente al ejercicio 2022. Segundo, que el Pleno inste al Gobierno a establecer un mecanismo cierto de compensación para las entidades locales destinado a paliar la pérdida de ingresos por la recaudación del impuesto, así como para garantizar que los ciudadanos puedan seguir disfrutando de los servicios públicos con todas las garantías ante la pérdida de ingreso que va a suponer la anulación de este Impuesto. Por último, pide que el Pleno del Ayuntamiento de Almería considere esta figura impositiva como injusta y confiscatoria, que debe ser abolida al menos en los casos de transmisión ‘mortis causa’, en caso de venta a pérdidas, o cuando la cuota a pagar del Impuesto supere la ganancia obtenida.



Subida de la cuota para los autónomos

La otra moción que Ciudadanos llevará al próximo pleno instará al Plenario a mostrar su rechazo al incremento que el Gobierno pretende imponer con las cuotas de los trabajadores autónomos. En resumen, el partido naranja pide al Pleno que reconozca como positivas las medidas de apoyo implementadas desde la Consejería de Empleo que gestiona Ciudadanos, además de instar al Gobierno central a paralizar la subida de las bases mínimas de cotización de los autónomos en 2022 prevista en el proyecto de PGE, y a ampliar la tarifa plana de autónomo de 12 a 14 meses como medida incentivadora de creación y mantenimiento de empleo. “En Ciudadanos vamos a estar siempre defendiendo a los autónomos; en nuestra provincia son 61.334 trabajadores, de los que 13.117 corresponden a Almería capital, y no vamos a dejar atrás a ninguno de ellos”, ha sentenciado Cazorla.