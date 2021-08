Cazorla dice que faltan entre 75 trabajadores en el dispositivo de limpieza

sábado 14 de agosto de 2021

Desde Ciudadanos instan a cubrir todas las vacantes porque en Almería “podemos presumir de muchas cosas, pero no precisamente de una ciudad limpia”





“Hemos tenido conocimiento de que, en el servicio municipal de limpieza, faltan entre 25 y 30 empleados del dispositivo especial de verano, una cifra que los domingos aumenta hasta los 50 trabajadores, lo cual nos parece del todo inaceptable, máxime teniendo en cuenta lo sucia que está Almería en prácticamente cada barrio”. Así se ha expresado el el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, al tiempo que ha reclamado al equipo de Gobierno que “no venda humo” con dicho dispositivo de refuerzo y que garantice que se cubra toda la plantilla contemplada. “Además —ha ahondado— esas plazas vacantes deben cubrirse tirando de la bolsa de trabajo existente, cosa que tampoco se está haciendo, pues actualmente sólo se ha cumplido con ella hasta el número 15”.



Cazorla ha afeado así la gestión del Área de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Almería, que “deja mucho que desear”. “Esto no lo digo sólo yo; lo sabe cualquier almeriense y turista que se pasee por los aledaños de la Alcazaba, por el Quemadero, el Barrio Alto, el Zapillo, El Alquián, Cabo de Gata, El Puche, Los Almendros, Los Molinos, y otros tantos barrios donde los problemas de suciedad son crónicos desde hace tiempo”.



Así las cosas, el edil liberal ha criticado que, desde el ejecutivo municipal del PP, se saque pecho por haber aumentado el número de trabajadores del personal de limpieza. “Nos parece cuanto menos atrevido presumir cuando ni siquiera se están cubriendo las jubilaciones, y cuando, insisto, la percepción ciudadana en general es que la ciudad está excesivamente sucia”.



En cuanto al dispositivo de verano, desde Ciudadanos se han hecho eco también de las denuncias de los trabajadores, según las cuales, en las playas del barrio de Cabo de Gata no trabaja la máquina tractora, y la cuba de agua apenas lo ha hecho ocho días en todo lo que va de periodo estival. En ese sentido, Cazorla ha lamentado la “desidia” municipal con una de las zonas más turísticas de Almería. “Almería es una ciudad maravillosa donde podemos presumir de muchas, pero no precisamente de una ciudad limpia”, ha sentenciado.