Capital Cazorla pide homenajear a los héreos del Regimiento de la Corona miércoles 07 de diciembre de 2022 , 22:02h Cuando se cumplen por estas fechas el centenario de la imposición por parte del Rey Alfonso XIII de la Medalla Colectiva al Regimiento de la Corona, el edil Miguel Cazorla presentará ante el Plenario, un ruego al objeto de que se homenajee este hecho histórico para la ciudad de Almería. Miguel Cazorla, concejal del Ayuntamiento de Almería, va a presentar en el Pleno que se celebra el próximo viernes 9 de Diciembre un ruego al Equipo de Gobierno, con motivo de la celebración estos días del Centenario de la Imposición de la Medalla Colectiva al Regimiento de la Corona. Imposición que tuvo lugar el 18 de Diciembre de 1922 y que contó con la presencia del Rey Alfonso XIII. En dicho ruego se insta al Consistorio a que a modo de recordatorio de este hecho histórico tenga a bien el colocar un monumento, monilito o placa en el parque Nicolás Salmerón a la altura de la calle de la Reina, con un texto alusivo al obejto de conmemorar el centenario (1922-2022). Además, Cazorla pedirá al Plenario que se realicen los trámites oportunos para que las imágenes de la película inédita y más antigua de Almería, que apareció en el año 2017, sean adquiridas y divulgadas a través de un documental con el que se deje constancia del papel que tuvieron los almerienses que formaron parte activa del comportamiento heróico del Regimiento de la Corona en la defensa de Melilla y las plazas del protectorado de España en Marruecos. Recordar que, este es un hecho histórico que forma parte de nuestro patrimonio inmaterial almeriense por la heroica actuación (1921-1922) en la Guerra del Rif en Marruecos, así como la defensa de la Ciudad de Melilla por parte del Regimiento de la Corona que impidió su ocupación y la muerte de mas de 40,000 melillenses. Señalar que, en memoria al reconocimiento del Estado de España al Regimiento de la Corona N.71, se ha realizado una exposición en el Excma. Diputación Provincial, una multitudinaria conferencia y la proyección del avance de las inéditas imágenes de la imposición a la bandera de la corbata de la Medalla militar colectiva y presencia del S.M. el Rey Alfonso XIII en Almería el 18 de Diciembre 1922 con la presencia de toda la sociedad civil almeriense y autoridades civiles y militares de la época. Tal y como obra en los archivos municipales e históricos de la Ciudad de Almería, recopilada por el Investigador Gines Valera, los Coroneles Javier Angel Soriano, Joaquín Varela organizando la exposición, y el historiador Juan Grima habiendo adquirido la película inédita y original de la época. Por último destacar que, a petición de un conjunto de vecinos, se denomina pro la Corporación municipal de Almería en Octubre de 1921 a una calle de nuestra ciudad, como REGIMIENTO DE LA CORONA, perpendicular hoy a General Luque.

