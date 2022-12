Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia La Flor de Pascua decora de manera sostenible la Navidad miércoles 07 de diciembre de 2022 , 13:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde, Francisco Góngora, y el concejal de OOPP, Alberto González, han visitado la empresa Solisplant dedicada a la producción de planta ornamental y que comercializa Poinsettia, la tradicional y típica flor de Pascua. Almería es la principal productora de Poinsettia, con el 33% del cultivo nacional de Poinsettia. La provincia casi ha triplicado su producción de esta planta en la última década al alcanzar los 3,5 millones, de los que 2.4 millones se cultivan en El Ejido. Tras el parón de la pandemia, Almería vuelve a convertirse en la principal productora de flores y las exportaciones se han reactivado a Francia, Holanda y Alemania. Los productores de planta ornamental de El Ejido suponen el 75% de la Comarca de Poniente, más de la mitad de la provincia y casi el 19% de Andalucía. El municipio cuenta con 81 invernaderos, 84 Has de producción de plata ornamental con una facturación de 27 millones de euros y más de 700 empleos directos. Los cultivos principales de temporada son Impatiens; Gernáneo; Poinsettia; Hortensia y Dipladenia. Y en plantas permanente: Schefflera; Sansaviera, Dracaena; Ficus; y Pothos, entre otroa El Ayuntamiento, a través de DUE, ha colocado más de 6.000 pascueros en parques, espacios públicos, calles, plazas y en el gran árbol de Navidad instalado en la Plaza Mayor. El uso de plantas como decoración es una de las mejores formas de celebrar una Navidad por tratarse de adornos más naturales y sostenibles. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

