Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Cazorla: "Con un solo concejal puedo ser alcalde".

lunes 24 de abril de 2023 , 05:00h

Miguel Cazorla, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Almería, habla sobre su experiencia política y su candidatura en las próximas elecciones municipales con Almería Avanza. Destaca su vocación de servicio y la importancia del municipalismo, criticando a los grandes partidos por estar encorsetados a decisiones tomadas a nivel nacional. Cazorla asegura que sale a ganar y apunta a la posibilidad de convertirse en alcalde con un solo concejal. También aboga por la participación ciudadana y propone una auditoría de las concesionarias.

Miguel Cazorla es, sin lugar a dudas, uno de los concejales más conocidos del Ayuntamiento de la capital almeriense, para lo bueno y para lo malo, como él mismo reconoce. En esta entrevista habla de su experiencia política, desde que comenzó en GIAL, pasó a Ciudadanos y ahora, como edil no adscrito, concurre a las próximas elecciones municipales en Almería Avanza.

Cazorla destaca que Juan Megino "me buscó" para formar parte de GIAL, "un proyecto muy municipalista, muy de Almería, también muy por Almería". Aprendí algo importante, y es conocer el verdadero valor de la política, pero de la política escrita con mayúscula. Con ese partido formaron parte del gobierno municipal con el PP tras lograr cinco concejales, manejando alrededor del 60% del presupuesto.

Sobre Ciudadanos, formación de la que fue candidato a la Alcaldía en dos ocasiones, pero al no serlo la tercera, se marchó, también destaca que "me buscaron", pero la experiencia no ha sido tan positiva porque "ahí aprendí que no es bueno para el municipalismo los grandes partidos, porque viven encorsetados a determinadas decisiones que se toman a nivel de Madrid y Sevilla, y eso es algo que no le viene bien al municipalismo. Yo me considero un municipalista".

El paso por la política tiene un sabor agridulce para Cazorla, pero "la vocación de servicio o se tiene o no se tiene; si realmente hay una verdadera vocación de servicio, y no se está en política para un puestecito o para poder llevar un plato de comida a la familia, (...) si se está por una verdadera vocación de servicio, las adversidades (...) te dan igual, y eso a mí es lo que me pasa". Pone ejemplos de su gestión y de quién le ha atacado y critica que "de los egos, del personalismo, que al final a los únicos que se perjudica es a la ciudadanía".

Cazorla asegura que sale a ganar, hasta el punto de que cuando se le pregunta si apoyaría la investidura de Adriana Valverde (PSOE) o de María Vázquez (PP), y tras afirmar que no puede adelantarse a los acontecimientos porque no se sabe qué dirán las urnas, afirma: "yo no puedo anteponer con quién voy a pactar, porque lo mismo con un solo concejal puedo ser el alcalde". Por si no queda claro, reitera que "yo salgo a ser alcalde de esta ciudad, salgo a que seamos la lista más votada". "¿Por qué no buscar una persona que sea capaz de aunar las cosas buenas de la izquierda y las cosas buenas de la derecha para beneficiar a la ciudadanía, que al fin y al cabo es lo que interesa, y más a nivel municipal? Si tuviéramos el tema de las listas abiertas, este problema no estaríamos hablando de esto", sostiene el candidato.

Asegura que los almerienses están "asqueados" por los incumplimientos de los partidos mayoritarios, y pone distintos ejemplos de proyectos no ejecutados e inversiones no realizadas. Al mismo tiempo, destaca iniciativas que sí pondría su partido sobre la mesa, como volver el Paseo de Almería a su estado anterior. Aunque es un firme defensor de la peatonalización, cree que en este caso se ha hecho algo sin sentido.

Otra cosa que se reclama es una auditoría de las concesionarias. Mientras Ciudadanos, pese a ser liberales, pide la remunicipalización, Cazorla sostiene que lo primero es analizar qué hacen y qué no hacen, cuánto cuestan y a partir de ahí tomar decisiones.

También dice que "el abandono del casco histórico es fruto solo de la negligencia política de los últimos 20 años del Partido Popular", porque "fue voluntad política el que se pusiera otro centro comercial". Durante todos estos años, el Partido Popular ha intentado potenciar más a los barrios que tienen, o que ellos tienen como posible más votantes, pues al final no están contentos. También opina que "los barrios periféricos están en un total abandono, se arregla una callecita, se arregla no sé qué, pero nada; sino que le preguntan a los vecinos de Los Molinos el cacao que tienen montado ahora mismo allí".

Otro de los asuntos en los que pone énfasis el candidato es en la participación yo sí creo en ella" y "el PP no ha creído nunca, no hay nada más que mirar a las asociaciones de vecinos y ver cómo ha estado la participación ciudadana. Los ciudadana "porque distritos debieron constituidos haber sido en el año 2019, cuando se aprobó el nuevo consejo, pero se constituyeron la semana pasada".

Cazorla concluye con una "invitación formal" para el próximo 27 de abril, cuando presentarán la candidatura oficial en el Teatro Cervantes a las 8 de la tarde.