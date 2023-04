Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Almería, un modelo a seguir

domingo 23 de abril de 2023 , 21:22h

No cabe duda, a estas alturas, de que hablar del ‘milagro almeriense’ es narrar una historia de éxito que, como toda aventura de emprendimiento, tiene siempre una gran dosis de incertidumbre y riesgo para quienes, con valentía y, muchas veces, desde la soledad, han convertido un desierto en una tierra próspera y llena de posibilidades.

Como dijo el presidente de los empresarios almerienses, José Cano, en la presentación del monográfico que la revista ‘Andalucía Económica’ ha dedicado a nuestra provincia, “somos una provincia audaz e innovadora gracias a las personas que han transformado las amenazas en oportunidades, sacando partido al sol y a los minerales escondidos en las entrañas de nuestra tierra”.

Y si toda esa historia de éxito la hemos conseguido con mucho esfuerzo y poca ayuda externa, qué no podríamos lograr contando con un mínimo de colaboración de quienes, por otra parte, están obligados a hacerlo. Me refiero, por ejemplo, en temas tan trascendentales para nuestro futuro como las comunicaciones o el agua.

Almería necesita más y mejores conexiones como necesita más agua y aunque no se trata de acusar a nadie es evidente que quien tiene la responsabilidad de gobernar también tiene la obligación de aportar soluciones. Y, lamentablemente, vivimos momentos complejos que requieren respuestas rápidas, valientes y efectivas, muy alejadas de los tacticismos y las ideologías a las que nos tiene acostumbrados el gobierno de Pedro Sánchez, más distraído en disputas internas que en gestionar el país.

Hacen falta más hechos y menos palabras. Desde el Ayuntamiento de Almería seguiremos sumando para que el AVE llegue en la fecha prevista, para que las conexiones aéreas se multipliquen, para que el talento no tenga que salir fuera en busca de una oportunidad y también para que los recursos financieros lleguen de Europa (ya hemos conseguido más 35 millones de los fondos Next Generation) y no solo de las arcas municipales. Dice un viejo proverbio que “si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y en ese recorrido sé que tenemos el compromiso de la Junta de Andalucía, me gustaría decir lo mismo del Gobierno de España.