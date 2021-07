Cazorla: “Dijeron que la WIFI gratuita volvería en pocas semanas; y van 88”

jueves 22 de julio de 2021 , 13:26h

El edil naranja recuerda que se trata de una iniciativa que se vendió “a bombo y platillo”

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ha criticado que el servicio de WIFI público y gratuito en diversas calles y plazas almerienses sigue sin funcionar pese a las promesas del equipo de Gobierno. “Se trata de un servicio que se vendió a bombo y platillo en 2015, pero que, dos años más tarde, dejaba de funcionar. Ya preguntamos en el pleno celebrado en noviembre de 2019 cuándo se resolvería el problema, y la respuesta fue que estaría solucionado en cuestión de semanas. Ciertamente, no especificaron a cuántas semanas se referían; la verdad es que ha transcurrido un año, 8 meses y 14 días, es decir, unas 90 semanas, y ni hay WIFI en las calles ni santo que lo bendiga”, ha indicado el concejal de la formación naranja.



Como ha recordado Cazorla, tras dejar de funcionar en 2017, el servicio público de WIFI —que debería estar funcionando en lugares como la Plaza Vieja, la plaza de la Catedral, la plaza Virgen del Mar, la plaza de San Pedro, Puerta Purchena, el Mercado Central y un tramo de la Rambla— volvió a restablecerse en marzo de 2018. No obstante, desde 2019, el servicio está inoperativo salvo en todas esas ubicaciones salvo en el Mercado Central.



“No sólo debería estar funcionando en los lugares mencionados, sino que, además, el equipo de Gobierno se propuso extenderlo a otras localizaciones de la ciudad, sin que, de momento, que sepamos, se haya le haya dado cumplimiento”, ha ahondado el edil de Ciudadanos.



Cabe señalar que, tal y como explicó en su día el alcalde, se trata de uno de los proyectos municipales enmarcados en la estrategia de ‘ciudad inteligente’ o smart city. Sin embargo, “es obvio que estamos ante un proyecto fallido del que los almerienses no pueden beneficiarse por la falta agilidad en la gestión del PP en el Ayuntamiento”, ha sentenciado Cazorla, quien ha registrado una pregunta por escrito dirigida al alcalde para que dé las oportunas explicaciones.