Capital Cedido un solar a la Junta para hacer un CEIP en El Toyo lunes 23 de mayo de 2022 , 16:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con una superficie de 8.290 metros cuadrados, la parcela se encuentra junto a las viviendas unifamiliares, y su cesión responde al compromiso de dotar a la zona de este “necesario y demandado” equipamiento educativo El Ayuntamiento de Almería ha aprobado en Junta de Gobierno Local la cesión a la Junta de Andalucía de una parcela de titularidad municipal situada en El Toyo para la construcción de un Centro de Educación Infantil y Primaria. Ha sido este uno de los principales acuerdos adoptados en la última reunión de la Junta de Gobierno, celebrada el pasado viernes, de los que hoy ha informado en rueda de prensa la portavoz municipal, María del Mar Vázquez. Calificada como Suelo de Interés Público y Social (SIPS) dentro del ámbito del Sector El Toyo-1, con forma similarmente triangular, la parcela linda exteriormente a los viales de las calles Juegos de Barcelona y Juegos de Beirut. La superficie de esta parcela es de 8.290 m². Del contenido de este acuerdo se dará ahora traslado a la Delegación en Almería de la Consejería de Educación para formalizar esta cesión, según ha detallado la portavoz municipal añadiendo, como así se recoge en la propuesta elevada a la Junta de Gobierno, “que la construcción del citado centro deberá de realizarse en el plazo máximo de 5 años”. Como ha explicado Vázquez, “el Ayuntamiento viene a dar respuesta a las peticiones que se formulan desde la Junta de Andalucía respecto de la disponibilidad de suelo para la construcción de nuevas dotaciones en los barrios, en esta caso de carácter educativo y para una zona en expansión y con necesidades en esta materia como es El Toyo y por extensíón el barrio de Retamar, parcela esta junto a las viviendas unifamiliares, que fue propuesta a la Junta ya a finales de 2020 con ocasión de la petición formulada por el gobierno regional para la construcción de esta dotación”. En este sentido, la portavoz del Equipo de Gobierno ha vuelto a insistir en la “total colaboración” por parte del Ayuntamiento para la disposición del suelo que sea necesario para seguir completando dotaciones y equipamientos allí donde se requiera por parte de la Junta de Andalucía”. Cesión de suelo en tramitación Además de este expediente, cuyo trámite se cerrará con el acuerdo y firma de cesión, actualmente se encuentran en tramitación otras cesiones de suelo solicitadas por la Junta de Andalucía, a través de la Delegación de educación: en la Cañada, para la construcción de un nuevo instituto, habiéndose remitido a la delegación competente un oficio indicando tres posibles localizaciones; en la Vega de Acá, encontrándose en tramitación técnico-administrativa la cesión de una parcela junto a la calle Bizet, próxima a los barrios de Cortijo Grande y en el barrio de La Goleta, destinada a la construcción de un Centro de Educación Infantil y Primaria; y en Los Molinos, donde se proyecta la construcción de un nuevo IES, expediente pendiente de información técnica. Obras entorno Hospital Provincial Además de este “importante” acuerdo, la Junta de Gobierno Local daba el viernes luz verde a la aprobación de los pliegos y el expediente de contratación de las obras correspondientes al proyecto de renovación de urbanización del entorno del Hospital Provincial, con un presupuesto base de licitación de 1.529.973,31 euros y un plazo de ejecución de doce meses. Aprobado el pasado mes de febrero, el proyecto se concocerá en detalle previsiblemente esta semana, según ha adelantado Vázquez, “actuación que vendrá a dotar al entorno del Hospital Provincial de unas infraestructuras modernas y óptimas, complementando así las obras de rehabilitación que actualmente ejecuta la Diputación Provincial de Almería para convertir este espacio en Museo del Realismo Español”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

