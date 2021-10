Opinión Celebremos el 12 de octubre Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por lunes 11 de octubre de 2021 , 18:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia No, no esperes que este 12 de octubre venga en el libro de historia del colegio, ni del instituto… porque por no aparecer, no está ni en el lineal cronológico que el Museo de la Autonomía de Andalucía tiene en su sala de exposición permanente. Es curioso que quienes cuestionan la identidad andaluza, o sencillamente sus ansias históricas de autogobierno, lo hagan basándose en la ocultación sistemática de cada paso que ha ido dando este pueblo. Es quizá el mejor ejemplo de que “ojos que no ven, corazón que no siente”… no mostrando el pasado esperan seguir controlando el nuestro futuro. Por eso, entre las fechas pasadas por alto está la del 12 de octubre de 1977, cuando se constituyó la Asamblea de Parlamentarios Andaluces, de la que formaron parte todos los diputados y senadores elegidos en las ocho provincias en las elecciones generales del 15 de junio de ese mismo año. La Asamblea tenía a 27 miembros del PSOE y a 26 de la UCD, además de 5 del PCE y uno de la US-PSP, y su objetivo era “que se reconociera con carácter provisional la Autonomía de la región andaluza”. Por Almería estuvieron José Bernal, Bartolomé Zamora, Virtudes Castro, Juan Antonio Gómez Angulo, Francisco Soler, Joaquín Navarro, Jesús Durbán, José Fernández Alemán y Manuel Oña… no todos igual de entusiastas con el proceso autonómico, ni tampoco con las mismas ideas de en qué debería desembocar aquello, pero convencidos de que se abría un nuevo tiempo en la organización territorial del Estado y Andalucía tenía tener su propio espacio. Aquel mismo día se acordó por unanimidad organizar la manifestación que tendría lugar el 4 de Diciembre, clave para la conquista del autogobierno. Los andaluces deberíamos poder celebrar que, pese a los intentos del Gobierno de la UCD por impedir nuestra autonomía por la vía de las nacionalidades históricas, la inmensa mayoría de sus dirigentes en Andalucía se salieron del guion, anteponiendo los intereses de su tierra a los del partido, con Manuel Clavero Arévalo como paradigma del compromiso y artífice del reconocimiento como nacionalidad histórica y realidad nacional; y relevante también el papel del socialista que se saltó la consigna del partido, quien sería presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, que mantuvo una huelga de hambre y una actividad frenética para culminar el proceso hasta tal punto, que fue defenestrado por un personaje tan siniestro como anti andaluz como Alfonso Guerra. Fue precisamente el PSOE quien más problemas puso a la creación de este ente preautonómico, a pesar de que le correspondió por edad la presidencia al senador socialista José de la Peña Cámara. A la Asamblea mostraron su adhesión mediante telegrama el presidente del Senado Antonio Fontán y el ministro para las Regiones, el ya mencionado Clavero Arévalo, impulsor también del reconocimiento institucional a Blas Infante que demandaban los andalucistas, pero al que se oponía su propio partido, la UCD, y el PSOE. Pues sí, frente a quienes dicen que el 12 de octubre no hay nada que celebrar, tenemos que responder que sí, que en Andalucía sí tenemos algo que celebrar. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul". 751 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)