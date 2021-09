Chiki Lora abre una nueva temporada de ‘Palabra de Músico’

jueves 30 de septiembre de 2021

Escucha la noticia

Público y artista compartirán velada de canciones y confidencias en una atmósfera intimista y en el marco de la programación de otoño del Área de Cultura





“Es la tierra de Almería, desde Abderramán III, la Alpujarra y sus olivas y el tomate Raff 200. Es la gente ‘saboría’ la que no entiende el concepto, que Almería es un palacio, sin armarios y sin techo”. Así comienza la canción con la que Chiki Lora canta su amor a esta tierra y esta provincia. Un amor que se hará concierto mañana, viernes, 1 de octubre, en el estreno de una nueva temporada de ‘Palabra de Músico’, a las 21.00 horas, en el Teatro Apolo. El que fuera fundador, guitarrista, compositor y voz del grupo de rumba y mestizaje Canteca de Macao será el protagonista de este cuidado formato, que también se podrá disfrutar en el otoño cultural del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, con esta atractiva fórmula creada por Kuver Producciones.



Las entradas están ya a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el propio Teatro Apolo como en la web del Área, www.almeriaculturaentradas.es. Tienen un precio anticipado de 12 euros, que pasarán a ser 15 euros si se adquieren la misma tarde del concierto.



Nacido en Málaga en 1982, Chiki Lora maduró en Madrid y ha acabado con sus huesos –y sus canciones- en el País Vasco. Trotamúsico por naturaleza, como atestiguan tantos kilómetros recorridos en compañía de los demás miembros de Canteca de Macao durante tantos y tantos años -formación en la que era compositor, cantante y guitarrista- Chiki Lora ha encontrado en su aun breve carrera en solitario el remanso de paz que ansiaba.



Corría entonces el año 2016. Corazón y alma de Canteca de Macao junto a su querida Anita Kuruba durante quince años, seis discos y una infinidad de conciertos, Chiki Lora decidió lanzarse a su primera aventura en solitario de la mano de El Volcán Música. ‘Sumando’ nacía de su propia necesidad como artista de seguir comunicándose a través de sus composiciones, “un puñado de canciones que necesitaban ver la luz”, según sus propias palabras.



Los frutos recogidos de la cosecha no pudieron ser mejores: considerado uno de los diez mejores discos de world music por Mondosonoro, ‘Sumando’ propició a Chiki Lora una extensa gira con más de 50 conciertos y citas fuera de nuestras fronteras en países como Cuba, Eslovenia, Hungría y Estados Unidos.



No es extraño que en 2019 a su segundo LP lo bautizara con el nombre de ‘Ura’, que en euskera significa “agua”. Un nombre que le viene como anillo al dedo, pues como el agua, Chiki Lora es un artista tan natural como imprevisible. No se ata a ningún género, sino que bebe de todos. Tras él y debido al frenazo provocado por la pandemia, ha publicado nuevo material en formato de single, como ‘Las Cositas del Querer’, ‘Volaré’ o ‘La Verdad’, canciones que a buen seguro sonarán el 1 de octubre en el Teatro Apolo.