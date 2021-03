Deportes Cinco medallas para el Club Natación Almería en el Campeonato de Andalucía viernes 05 de marzo de 2021 , 18:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La nadadora Lucía Merino obtuvo dos medallas de plata y una de bronce y, Laura Liarte obtuvo dos metales de bronce en el evento Suman y siguen los clubes de Almería en los diferentes campeonatos en los que participan. Ni siquiera las medidas de seguridad marcadas por la pandemia del coronavirus ha impedido que, en este caso, el Club Natación Almería logre buenos resultados tras participar en el Campeonato de Andalucía de Cádiz. Un total de 483 nadadores de las categorías junior y absoluta se dieron cita en aguas gaditanas bajo estrictas medidas de seguridad, logrando estar entre los mejores a pesar de que está siendo una temporada de difícil preparación. Dos nadadoras almerienses, ambas en categoría junior, sobresalieron entre las participantes. La nadadora Lucía Merino estuvo luchando por proclamarse campeona de Andalucía y obtuvo dos medallas de plata en su especialidad, 50 metros mariposa y 200 metros mariposa. También obtuvo un bronce en 100 metros mariposa y un brillante cuarto puesto en 400 metros libres. Por su parte, Laura Liarte se hizo con dos medallas de bronce, una en 50 metros braza y otra en 400 metros estilos. Además, estuvo rozando las medallas en 200 metros braza con un quinto puesto y en 200 metros espalda con un cuarto puesto. A la buena actuación de estas dos nadadoras, se le sumó Paula Tejada, 13º en 800 metros libres, 8º en 200 metros braza, 10º en 400 metros estilos y 10º en 200 metros espalda, además Sheila Fernández con un 14º puesto en 200 metros mariposa. A ello se suma la aportación de las más veteranas como Laura López y Teresa García, que permitió clasificar siempre los relevos femeninos entre los diez primeros con un 6º puesto en 4x200 m libres, 9º puesto en 4x50 m estilos y 8º puesto en 4x100 m libres y 4x100 m estilos. El equipo masculino, formado fundamentalmente por juniors de primer año, estuvo a un buen nivel con Danielius Vaisvila 12º en 50 m braza, 13º en 50 m espalda y 16º en 100 m espalda. Antonio Plasencia 15º en 800 m libres y 11º en 1500 m libres. Francisco Visiedo 7º en 200 m braza, 10º en 1500 m libres y 11º en 100 m braza. Y Daniel Benavides 13º en 400 m estilos, 11º en 200 libres, 9º en 200 m mariposa y 9º en 400 m libres. El Club Natación Almería terminó en 7ª posición en categoría júnior y al equipo femenino en 8º en categoría absoluta y manifiestan que es un orgullo “el trabajo de los nadadores y cuerpo técnico, tanto por los resultados obtenidos, como por como se está afrontando esta temporada tan complicada”. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha felicitado “al club por los éxitos que han recogido. Es un orgullo ver cómo se demuestra el talento de los deportistas almerienses fuera de nuestra provincia”. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

