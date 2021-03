Vícar Se Adhiere Al Día De La Mujer con la oposición De PP, VOX Y El Concejal No Adscrito



Los actos conmemorativos del Dia Internacional de la Mujer centraron ayer buena parte del debate en el Pleno del Ayuntamiento de Vícar, haciéndose patente la enconada posición tanto del Partido Popular como del grupo VOX en su rechazo a la conmemoración de “una iniciativa universal surgida en el seno de Naciones Unidas que ahora la derecha quiere torpedear”, según precisó el alcalde, Antonio Bonilla. El Pleno debatía una moción presentada por el Consejo Municipal de la Mujer en la que solicitaba el apoyo plenario para “continuar, pese a los grandes logros alcanzados, en la lucha para superar las desigualdades de género y erradicar cualquier forma de discriminación hacia las mujeres”. Un texto, que pese a ser aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos que integran el Consejo, fue finalmente votado en contra en el Pleno por Partido Popular, VOX y el concejal no adscrito, Rafael Ruda, bajo argumentos como que “la mujer no necesita un día para celebrar” , o que “el feminismo radical lo que tiene que hacer es buscarse otra fecha en el calendario”.



No obstante, el texto salió adelante, con los votos favorables de PSOE e IU, reafirmándose de este modo el apoyo a las políticas transversales que se llevan a cabo desde el equipo de gobierno y la implicación y el compromiso permanente del alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, en la lucha por la igualdad, la no discriminación, el fin de la brecha salarial y la lucha contra la violencia de género.



Otro punto de fricción fue el intento de VOX de sacar adelante una moción en las que se proponía que el 8 de Marzo pasara a convertirse en el Día de las Víctimas del Coronavirus. Para Antonio Bonilla, “enfrentar a las víctimas del Covid con el Día de la Mujer es una iniciativa aberrante con una intencionalidad ideológicas peligrosa”. El alcalde matizó que las víctimas del Covid lo son a nivel mundial y que, por tanto, tendrán como es lógico una fecha para su recuerdo que se acordará en su momento por los organismos internacionales. La propuesta contó con el rechazo de PSOE, IU, el concejal no adscrito, Rafael Ruda, e incluso de dos concejales del PP que no secundaron la posición de su grupo municipal.



Si se aprobó finalmente una moción del Grupo Popular para que todos los fondos destinados a la lucha contra la violencia de género y la prevención y atención a las víctimas se destinen por completo a tal fin. Otras mociones referentes a ayudas y exenciones a pequeños empresarios para compensar pérdidas derivadas de la pandemia se quedaron sobre la mesa pues, según la portavoz del Grupo Socialista, Luz María Fernández, “la responsabilidad y la prudencia que supone estar inmersos en un plan de ajuste así lo aconseja”. Igualmente quedó aprobada una moción presentada por el concejal no adscrito para que el Ayuntamiento aborde de forma específica los problemas derivados del uso de patinetes eléctricos.



El Pleno, además de estas y otras mociones de los grupos políticos, abordó otros asuntos de interés, como la aprobación de un proyecto para la ampliación de las instalaciones de Kimitec Group en el paraje del Cerro de los Lobos, o la ampliación de tienda de estación de servicio, promovido por la cooperativa Vicasol.



De la misma forma, el Pleno tomó conocimiento formal del fallecimiento del concejal del Grupo Socialista, Rosendo Martínez Navarro, y del procedimiento que habrá de seguirse para proceder a nombrar a su sustituto.