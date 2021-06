Cineclub Almería cierra la temporada de primavera con ‘Zerø’

miércoles 09 de junio de 2021

El intrigante thriller de Iñaki Sánchez Arrieta dará fin a un nuevo trimestre de cine independiente y en versión original en el Teatro Apolo





Última llamada. La película española ‘Zerø’ será la encargada de cerrar una nueva temporada, en esta primavera, del Cineclub Almería que organiza La Factoría y que el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería incluye en su programación. En este caso, la cita está prevista en el Teatro Apolo, además, para el día ‘preferido’ del ciclo, el jueves, 10 de junio, y será en doble sesión, a las 19.00 y a las 21.00 horas.



‘Zerø’ es una película española dirigida por Iñaki Sánchez Arrieta y guión de Ferrán Brooks, premiado en el Festival de Alicante. Está protagonizada por Nuria Herrero, Juan Blanco, Cristina Perales, Tony River, Roberto Campos, Silvia Rico, Alba Casterá Montalvá y Pep Sellés.



La sinopsis es la siguiente: Un hombre y una mujer se despiertan en un lugar extraño, desierto y desconocido, sin saber quiénes son y por qué se encuentran allí. Con el paso de los días, y mientras tratan de salir de ese inhóspito lugar, comienzan a recordar algunas cosas que tal vez preferirían no saber. Quizás las respuestas a todo las tenga Ismael, un hombre que les controla desde la distancia, sin ser visto.



Como en todo el ciclo, continúa estando activada la venta online desde la web www.almeriaculturaentradas.es. Las entradas tienen un precio de 4 euros. Organizado por La Factoría y el Área de Cultura, Cineclub Almería cuenta con el patrocinio de Onda Cero y la Universidad de Almería, y la colaboración de La Lustra Cocina, Joseba Añorga, La Chica de Ayer y la asociación Amigos de la Alcazaba.







