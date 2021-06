VOX suspende la gestión municipal en el ayuntamiento capitalino

miércoles 09 de junio de 2021

El GM VOX del Ayuntamiento de Almería califica de aprobado “raspado” la gestión municipal y suspende los resultados de la misma en cuanto a transparencia, inversiones y concesionarias











El portavoz del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Almería, Juan Francisco Rojas, ha manifestado hoy en sala de prensa que el próximo debate sobre el estado de la ciudad “tiene una lectura rápida y sencilla, esto no es más que tomar el pulso a nuestros barrios y la opinión a nuestros vecinos; la falta de limpieza, la inseguridad en nuestras calles, el tímido avance en la transparencia municipal, el problema del comercio local y la obsesión por los mega proyectos. Se ha olvidado la verdadera realidad de nuestros barrios, es la tónica generalizada de la gestión del equipo de gobierno, de la que nosotros nos apartamos en este ejercicio y no nos arrepentimos”.



Según Rojas, estos son los problemas endémicos de nuestra ciudad a los que el PP no ha puesto en marcha medidas concretas y efectivas. A esta situación debemos añadir las consecuencias de la nefasta gestión nacional y de la que Almería no será excepción volviendo a situar a España en unos índices de desempleo, sobre todo el juvenil, de los más altos de la zona Euro. Esto nos retrotrae a los efectos de las típicas gestiones socialistas, expertas en destrucción económica y laboral.



El portavoz de la formación verde ha realizado un balance de su posicionamiento en el plenario hasta ahora reiterando su compromiso de estabilidad, “pero no a cualquier precio, puesto que el principal fin es el cumplimiento del programa electoral por el que concurrimos a las elecciones de 2019”, ha manifestado Rojas. Quién también ha realizado un repaso a los grandes ejes de su política municipal señalando que han presentado mociones en defensa de los sectores económicos más importantes como la agricultura, la pesca y la revitalización del comercio local; han solicitado la aprobación de una ordenanza de convivencia ciudadana, para luchar contra la inseguridad, la okupación, la inmigración ilegal y el tráfico de drogas o la defensa del Club de Mar, en el proyecto del Master Plan.



Por último, ha realizado un repaso por áreas siendo lo más relevante su posición respecto al tema del agua y las concesionarias de servicios públicos, constatando que VOX defiende la recuperación del Plan Hidrológico Nacional y el reparto solidario de los recursos entre territorios. Asimismo, han mostrado su preocupación por el sistema de concesiones del Ayuntamiento, que le supone un coste próximo al 50% del montante global presupuestario con unos resultados clara y nítidamente deficitarios, ha concluido Rojas.