Cineclub Almería presenta la película Hispanoamérica este jueves

martes 21 de mayo de 2024 , 23:00h

Esta semana, el Teatro Apolo se viste de gala para recibir la película documental española ‘Hispanoamérica, canto de vida y esperanza’, cortesía de Cineclub Almería. El jueves 23 de mayo, prepárate para dos sesiones de cine, a las 19:00 y a las 21:00 horas, con la presentación especial de David del Pino Álvarez, el cerebro detrás de Cineclub Almería. Este evento es una colaboración entre La Factoría y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, que promete ser una experiencia cultural inolvidable.

‘Hispanoamérica’ nos lleva en un viaje a través de entrevistas con historiadores y expertos, principalmente de América, para explorar el nacimiento y desarrollo de la América Española. Dirigida por José Luis López-Linares y escrita por él junto a Víctor Escribano, esta obra promete una narrativa fresca y visualmente impactante.

La filmación comenzó en noviembre de 2022 y ha recorrido escenarios en Ecuador, España, Perú, Bolivia, México y Estados Unidos. Tras su lanzamiento en España el 12 de abril, con proyecciones en más de 30 ciudades y 60 salas, Bosco Films busca expandir su alcance a cines de todo el continente americano, reforzando la importancia de su mensaje transatlántico.

El documental tiene como misión iluminar más de tres siglos de historia compartida de Hispanoamérica, destacando la riqueza visual del legado arquitectónico, pictórico, escultórico y musical que perdura hasta nuestros días.

Para los interesados en sumergirse en esta experiencia cinematográfica, las entradas ya están disponibles en la taquilla del Apolo y online en https://almeriaculturaentradas.es/. Con un precio accesible de 5 euros y un descuento especial para la comunidad universitaria en la segunda sesión, esta es una oportunidad imperdible.

Cineclub Almería, con el apoyo de La Factoría, el Área de Cultura y el patrocinio de Onda Cero, te invita a ser parte de esta celebración de la cultura hispanoamericana. ¡No te lo pierdas!

Estas son las películas del ciclo de primavera:

(Sesiones 19.00 y 21.00 horas, salvo indicadas)

Jueves, 23 de mayo – Hispanoamérica. España.

Viernes, 31 de mayo – La Bête. Francia (18.45h y 21.00h)

Jueves, 6 de junio – Pájaros. España.

Jueves, 13 de junio – Pasolini. Italia. Sesión 20.30 horas.

Ya proyectadas:

Jueves, 4 de abril – All of us strangers. Reino Unido.

Lunes, 8 de abril – Mamma Roma. Italia. (Acercamientos)

Jueves, 18 de abril – Sobre todo de noche. España.

Viernes, 26 de abril – Vincent debe morir. Francia.

Jueves, 2 de mayo – How to have sex. Reino Unido.

Lunes, 6 de mayo – El evangelio según San Mateo. (Acercamientos)

Jueves, 16 de mayo – La quimera. Italia.