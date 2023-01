Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Ampliar Cirugías plásticas: ¿cuáles son las más comunes y qué cuidados hay que tener? Escucha la noticia Las cirugías estéticas o cirugías plásticas han permitido cambiar la vida de millones de personas alrededor del mundo. Aunque hay muchos prejuicios sobre estas y se ven como una banalidad, son intervenciones quirúrgicas que ponen la más innovadora tecnología al servicio de la gente para verse bien y sentirse mejor consigo misma. Además, es la aliada de personas que han sufrido accidentes, quemaduras, problemas de nacimiento y restructuración de pecho en mujeres que han tenido cáncer de mama. Estas son las operaciones más importantes y los cuidados que se deben tener en cada caso. El cirujano, su equipo y la clínica Cuando alguien se somete a un procedimiento estético, siempre debe buscar al mejor cirujano plástico en Sevilla para tener los resultados de mayor calidad. Ahora bien, cuando se habla del mejor médico, no solo se trata de quien dirige el procedimiento. El mejor cirujano plástico es aquel que ha estudiado en una universidad reconocida, que está acreditado por las organizaciones médicas y el estado español, pero también el que cuenta con un equipo cualificado que lo acompaña en cada intervención. Asimismo, aunque las manos del cirujano plástico son las que hacen las maravillas, la tecnología, los equipos innovadores y las instalaciones de la clínica contribuyen a optimizar técnicas quirúrgicas y a resultados más óptimos. Todo esto debe considerarse a la hora de someterse a una cirugía estética. ¿Cómo se hace un aumento de pechos? El aumento de pecho en Sevilla es una intervención quirúrgica que se hace no solo para agrandar cada seno, sino para dar firmeza y contorno. Para que pueda instalarse tranquilamente en la habitación, la paciente ingresa una hora antes del tratamiento. No se sentirá ninguna molestia, ni será consciente de nada durante toda la intervención, ya que la anestesia suele ser general. Simplemente, caerá en un plácido sueño. Tras una breve incisión que no supera los 3 o 4 centímetros, se realiza lo que se llama el bolsillo de la prótesis, que suele ser sub muscular. Con el fin de seleccionar el implante que más le convenga y que mejor se ajuste al resultado deseado, las clínicas estéticas disponen de varios tamaños de implante para ser usados en el quirófano. Para obtener una mayor expansión y redondez puede ser necesario utilizar ciertos procedimientos en la parte inferior de la mama. También puede ser necesaria una mastopexia periareolar para aplanar y dar forma más estética a la areola. Finalmente, se sutura la pequeña herida sin necesidad de drenaje. Se despertará de la operación con un sujetador y compresas cubriéndole las mamas. Durante una o dos horas, seguirá recuperándose en la sala de despertar antes de ser trasladada a la habitación, donde la paciente será observada por 24 horas. Ventajas de la blefaroplastia Cada vez son más las personas que se someten a la operación de blefaroplastia en Sevilla. Esta intervención quirúrgica se hace para corregir imperfecciones en los párpados. Las más comunes son el exceso de piel o grasa, las arrugas o las llamadas bolsas alrededor de los ojos. La blefaroplastia no solamente crea ojos más bellos y juveniles, sino que mejora la visión periférica de los pacientes que tienen exceso de piel o grasa en los párpados tanto superiores como inferiores, que entorpecen su campo visual. Tras esta cirugía, se disminuirá el cansancio visual y el palpebral, con lo que se aumenta la comodidad cotidiana con una mejor visión y un rostro más joven y terso. ¿Qué es la otoplastia? La otoplastia en Sevilla es una cirugía plástica o estética que se conoce comúnmente como cirugía de orejas. En este procedimiento quirúrgico, que es mínimamente invasivo, se mejora la forma, la posición y el tamaño de las mismas. También se usa para corregir malformaciones de nacimiento por accidentes y se obtiene un rostro simétrico y estético. Esta cirugía se hace en la parte posterior de la oreja. De esta manera la cicatriz no es visible. Para algunas personas, tener orejas grandes, asimétricas o separadas puede generar complejos que nacen, incluso, en la infancia y con la otoplastia se pueden corregir para una mejor calidad de vida. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)