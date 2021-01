Ciudadanos EL Ejido califica de "bochornoso espectáculo" el de la coalición PP-Vox que se ha roto

jueves 28 de enero de 2021 , 11:40h

El protavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de El Ejido, Cecilio Vargas, ha calificado de "bochornoso espectáculo" el que en su opinión están dando el Partido Popular y Vox en plena ola de covid-19, toda vez que la formación ultraderechista ha anunciado que abandona el pacto de gobierno con los populares, lo que implicará que sus siete concejales pasen a la oposición.

Segun Vargas, "desde el inicio de la legislatura y hemos podido comprobar que los ciudadanos de este municipio quedan siempre en un segundo plano", también ha dicho que la situación es "totalmente lamentable", y que ya viene desde el principio del mandato, y apuntado que para el equipo de gobierno los problemas eran las banderas, por ejemplo, o intentar retirar la unidad de VioGen de la Policía Local, mientras que "hay calles que se levantan por dos veces, o sorteos que se anulan".

"Nosotros, desde nuestro grupo municipal, pedimos respeto a los ciudadanos, y que esta situación se termine de una vez" dice Vargas, quien pide "responsabilidad" porque "no se puede estar continuamente con desavenencias política,s porque nuestros vecinos no merecen esto", así que "nosotros nos reafirmamos en la seriedad con la que venimos prestando nuestro servicio a los ciudadanos, y solicitamos que la labor municipal este conferida hacia ellos, venimos denunciando situaciones en los barrios los núcleos, venimos aportando propuestas venimos fiscalizando la gestión del gobierno, y solicitamos que se preocupen por los vecinos no puede ser que este esperpento siga continuando, porque realmente es una situación muy negativa para el municipio y realmente debe dedicarse a gestionar tanto en lo económico como en lo social, y pedimos una vez más que tengan valores y ética a la hora de llevar a cabo su labor municipal"