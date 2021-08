Ciudadanos pregunta por el compromiso de DIputación de arreglar el acceso a Calar Alto

martes 17 de agosto de 2021 , 16:30h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El grupo provincial de Ciudadanos en la Diputación de Almería ha preguntado al equipo de Gobierno del Partido Popular por su compromiso para arreglar la carretera del Observatorio del Calar Alto. La formación naranja ha recordado que se trata de la vía que une la carretera autonómica A-1178 con la provincial AL-4404, “iniciativa que fue aprobada por unanimidad en el Pleno del 27 de febrero de 2020 y que incluimos en nuestras propuestas para apoyar los presupuestos provinciales de 2021”, según ha señalado el diputado de Cs, Rafael Burgos.



“Esta carretera no sólo es utilizada por los trabajadores del Centro Astronómico o por los gergaleños, sino que hay multitud de ciudadanos que la usan para disfrutan de este entorno natural”, ha resaltado el portavoz provincial. En este sentido, Burgos ha incidido en que “no sólo es transitada en época de nevadas, por ejemplo, este pasado puente ha estado tremendamente concurrida al coincidir con las Perseidas y es que muchas personas han elegido este enclave para contemplarlas”.



Desde el grupo provincial de Ciudadanos esperan que los cambios de titularidad del área de Fomento de los últimos meses no afecten a dicha actuación ya que su mejora persigue varios objetivos, por una parte, “reforzarán la campaña internacional de Diputación para promocionar el turismo científico dotando de mejores accesos al Observatorio de Calar Alto”. Y por otra, según ha argumentado Rafael Burgos: “Ayudarán a que el Centro Astronómico se abra aún más a la sociedad, permitiendo un acceso seguro y ordenado que no interfiera en el trabajo que allí se desarrolla”.



En definitiva, el diputado provincial de Cs ha señalado que la actuación debe contemplar la intervención a lo largo de los tres kilómetros de carretera, registrando la mejora de asfaltado, accesos, señalización y aparcamientos. Según las palabras de Rafael Burgos: “Con esta iniciativa, atendemos a las demandas que nos han trasladado los responsables del Centro Astronómico y de aquellos almerienses que cada vez con más frecuencia, disfrutan de este entorno único”.



En base a los argumentos del portavoz del Grupo Provincial de Ciudadanos, estas actuaciones de mejora cumplirán varios objetivos, por una parte, “reforzarán la campaña internacional de Diputación para promocionar el turismo científico dotando de mejores accesos al Observatorio de Calar Alto y, por otra, ayudarán a que el Centro Astronómico se abra aún más a la sociedad, permitiendo un acceso seguro y ordenado que no interfiera en el trabajo que allí se desarrolla”.



“Esta carretera es utilizada tanto por los trabajadores del Observatorio del Calar Alto como por los gergaleños y aquellos ciudadanos que disfrutan de este entorno natural, registrando mayor afluencia en las épocas de nevadas y existiendo un alto grado de peligrosidad debido al deterioro del asfalto y falta de mantenimiento”, ha explicado el portavoz del Grupo Provincial de Ciudadanos, Rafael Burgos. Según las palabras del diputado de la formación naranja: “con esta iniciativa, atendemos a las demandas que nos han trasladado los responsables del Centro Astronómico y de aquellos almerienses que cada vez con más frecuencia, disfrutan de este entorno único”.