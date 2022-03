Burgos: “Sánchez tiene que bajar ya los impuestos”

viernes 18 de marzo de 2022 , 16:39h

“Sánchez tiene que bajar ya los impuestos e impulsar medidas que disminuyan el coste energético de agricultores y ganaderos almerienses”. Así lo ha defendido hoy el portavoz del Grupo Provincial de Ciudadanos en la Diputación de Almería, Rafael Burgos, durante el pleno ordinario que se ha celebrado en la Institución Provincial. Una intervención que ha arrancado con una defensa férrea del sector del transporte y el hortofrutícola, dejando claro que “se han visto abocados a llevar a cabo estas manifestaciones, tanto la que están protagonizando los transportistas estos días, como la que tendrá lugar este fin de semana en Madrid, que contará con representantes del sector agrícola almeriense”. “La absoluta ineficacia de Sánchez y la falta de medidas los están asfixiando”, ha determinado Burgos

El diputado naranja ha detallado que Ciudadanos ha sido “el único partido” que ha pedido en el Congreso de los Diputados un Plan de Ayuda a las Familias. “Los almerienses no pueden esperar más, hay países que ya están bajando sus impuestos, la escalada de la inflación y la subida de los precios implican actuaciones inmediatas, sin embargo, Sánchez nos dice que podemos esperar hasta finales de marzo. Necesitamos cuanto antes un Plan de Ayuda a las Familias”, ha aseverado el portavoz provincial de Cs.

En esta línea, Burgos ha resaltado las medidas que está reclamando Ciudadanos y ha reclamado la colaboración de los diferentes grupos políticos, “pedimos que se ajuste la tarifa del IRPF a la inflación, se bajen los impuestos sobre los combustibles, se prorrogue hasta el final de año el IVA reducido de la luz y que se convoque a media plazo una Mesa para la Energía”. “Estamos hartos de palabras y de promesas. Hacen falta hechos. Hay que echar a Podemos del Gobierno”.

Emergencia Social

Asimismo, el coordinador de Cs en la provincia de Almería ha puesto sobre la mesa la iniciativa del grupo liberal en el Parlamento de Andalucía para que se impulsen medidas que disminuyan el coste energético de agricultores y ganaderos almerienses. “La agricultura y la ganadería han visto incrementada su factura de electricidad en un 300 por ciento, algo insostenible”, y, ha abogado por “ayudar a un sector que ya lo venía pasando mal desde el Covid, y ahora se le suma la sequía y los elevados costes energéticos”. Burgos ha considerado que “todas las administraciones públicas deben fomentar ayudas para la utilización de energías alternativas, como la instalación de placas solares que mejoren la eficiencia de las instalaciones”. Por ello, en el turno de ruegos y preguntas, ha solicitado detalle pormenorizado de las medidas que está aplicando la Diputación para paliar esta situación y ayudar a los almerienses.

No obstante, el portavoz provincial ha recordado que existe un fondo de contingencia, con un presupuesto que asciende a un millón de euros, “que se debería tener en cuenta para estas crisis”. En este punto, ha propuesto que se cree “urgentemente” un paquete de medidas para actuar ante esta situación tan complicada que están viviendo nuestros ciudadanos”. “Esto no se debe sólo a la guerra de Rusia y Ucrania, como dice Sánchez, esto responde a la ineficacia de este Gobierno socialista”. En esta descripción de medidas, Burgos se ha referido a “una línea de ayudas a los transportistas, un bono que les permita asumir el coste del combustible, y medidas de emergencia social, que tenemos familias que no pueden ni pagar sus facturas. Su economía se hunde y nosotros estamos para gestionar y activar acciones que palíen esta situación tan grave”, ha ahondado el portavoz provincial de Cs en Almería.

Finalmente, el dirigente liberal ha recordado la moción que presentó su Grupo Provincial para fomentar la presencia de intérpretes de la Lengua de Signos en los actos púbicos que desarrolle Institución Provincial. “Queremos que no se olviden de que se aprobó por unanimidad y que debemos ponerlo en marcha cuanto antes”, ha culminado.