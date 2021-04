Ciudadanos reclama la gestión directa de los cementerios

jueves 08 de abril de 2021 , 14:58h

Cazorla: “Es una barbaridad que, seis años después de la condena judicial en firme, paguen los platos rotos los funcionarios municipales”

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ha reclamado que el Consistorio asuma la gestión directa de los cementerios de la capital ante los reveses judiciales que ha ido teniendo en el proceso cuando ha ido adjudicando el servicio a empresas privadas y le han caido sentencias condenatorias por ello.

No solo eso, Cazorla asegura que es “un error garrafal vincular el cumplimiento de una sentencia condenatoria a la nueva adjudicación del servicio de cementerios”, en referencia al anuncio realizado por el equipo de Gobierno de saca a licitación por 15 años la gestión por un montante de 24 millones de euros. Según el concejal, la gestión directa no solo supondría no gastar ese dinero, sino que tendría beneficios con los que pagar las sentencias pasadas y las indemnizaciones futuras.

Como ha afirmado el edil naranja, es un “disparate que, seis años después de conocerse la sentencia, el equipo de Gobierno siguiera sin darle cumplimiento”, subrayando que “vemos una barbaridad que ahora se anuncie, sin consultar con nadie y de manera unilateral, la licitación del servicio por 24,5 millones de euros durante 15 años”.



Cazorla ha lamentado el “culebrón de incidencias” acumuladas, incluyendo denuncias de los marmolistas “que también han terminado en condenas judiciales al Ayuntamiento”, así como otras de empresarios del sector funerario, sin dejar de lado una resolución judicial donde el juzgado reclama al Consistorio “nombres y apellidos” de los responsables municipales, “incluyendo funcionarios que, a nuestro modo de ver, no tienen culpa ninguna” para que, todavía, no se haya ejecutado la sentencia 138/2015 del TSJA donde se insta a anular el contrato de la concesión del servicio público de cementerios, tanatorio y crematorio con ASV Funeser S.L., empresa que hoy sigue prestando el servicio.



El concejal de Ciudadanos ha recordado que su formación ya reclamó, en 2016, la gestión directa de este servicio. Respecto a la cantidad total del beneficio que se obtendría por la gestión directa del tanatorio y el crematorio, Cazorla apuntaba entonces que la cuenta aproximada de ingresos es de 1.112.000 euros y la de gastos alrededor de 518.000 euros. Así, el edil liberal ha asegurado que “con estos números no cabe duda de que la propuesta de Ciudadanos de la gestión directa del Ayuntamiento en materia de cementerios es la más adecuada, sin entrar en competencia con las funerarias, marmolistas y floristas”.



Miguel Cazorla ha señalado que la “lacra de sentencias en contra del Ayuntamiento” en materia de cementerios han supuesto el pago de unos 6 millones de euros a la antigua concesionaria (CEAL), todo por una gestión que ha tildado de “despropósito”, pues a esa cifra “habría que sumarle la indemnización millonaria a ASV Funeser, una vez que se rescinda el contrato de la concesión por orden judicial”.