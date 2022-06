Sociedad Ampliar Claves para triunfar con una fiesta infantil Escucha la noticia Las fiestas infantiles son siempre algo complicado porque es difícil acertar. A los padres y madres, o en general a los adultos que quieren obsequiar con los menores, se les suele olvidar qué les gusta a ellos, hasta el punto de que en ocasiones no llegan, y otras se pasan. A eso hay que unir las propias circunstancias de cada familia, como por ejemplo la capacidad económica, disponer o no de una vivienda en la que hacer la fiesta, si los padres están juntos o tienen otras parejas… parece que no, pero todas estas cosas influyen –y mucho- a la hora de tomar las decisiones, aunque los niños no lo saben, claro. Una de las soluciones más habituales es la de montar la fiesta y contratar a AnimacionesPanda, porque es ir sobre seguro, ya que el entretenimiento está garantizado y te olvidas de todo, porque los niños no se va a aburrir ni un minuto. Por bastante menos de lo que te costaría contratar una fiesta en otro lugar, puedes hacerlo en tu propia casa, en el jardín, en un local… y mientras atiendes a los adultos, o te ocupas de poner la merienda, los profesionales van a entretener a los críos con juegos divertidos, con música de actualidad, con magia, malabares, chirigotas, bailes, gymkanas, coreografías, globoflexia, pintacaras… repetimos: no tendrán descanso y lo pasarán estupendamente. A continuación te damos una serie de consejos que te vendrán muy bien para que todo transcurra sin problemas - Para que la fiesta sea un éxito debes buscar un espacio abierto, amplio, en el que los menores se puedan mover a su antojo y sin peligro. Procura que si hay piscina no sea accesible para evitar caídas involuntarias, y también, dependiendo de la edad, controla las escaleras y los enchufes, así como los cables, para que tropiecen con ellos. - Infórmate de las posibles alergias o alimentos rechazados por las familias por cualquier razón (desde motivos religiosos, de costumbres, o médicos), y evítalos, o por lo menos márcalos y avísalo personalmente a los niños afectados. - Sería muy bueno que pudiesen comer sin cubiertos, es decir, que pudiesen coger los alimentos con las manos porque los tenedores y las cucharas sin son metálicos son un peligro, y si son de plástico duro también podrían serlo si se rompen. Por eso es conveniente que los pases primero a comer, tras lavarse las manos o higinizárselas con algún gel para que no tengan que estar todos entrando en el baño a un tiempo. De esta forma, luego no habrá problema si se les ensucian jugando, aunque también es aconsejable que se las higienicen con un gel cada cierto tiempo… eso se lo puedes indicar a los monitores, por ejemplo. - El mejor lugar para poner la mesa no es el centro de la sala ni del jardín. Lo adecuado es ponerla junto a una pared, porque así les quedará libre todo lo demás para jugar. De no ser así, cuando terminen de comer, apártala y retira todo lo que puedas. Déjales siempre algo de bebida porque tendrán sed, y evita mantener alimentos porque si a la vez están jugando podrían atragantarse. Es preferible que si la fiesta se alarga, vuelvas a ponerles algo de comer más tarde, cuando estén tranquilos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)