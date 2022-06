Economía El PITA muestra a una delegación de Perú su modelo de parque viernes 24 de junio de 2022 , 09:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Este encuentro se enmarca en un programa de cooperación coordinado por el área de Presidencia y Planificación del Ayuntamiento de Almería que está centrado en generar sinergias en agricultura sostenible y planificación inteligente del uso del suelo El Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) ha dado a conocer a una delegación de Perú su proyecto y modelo como parque agrotecnológico. La visita se enmarca en un programa de cooperación internacional y urbana regional coordinado por el área de Presidencia y Planificación del Ayuntamiento de Almería. La directora del PITA, Alejandra Carreño, ha destacado la importancia de este tipo de colaboración, tanto con la administración local como con delegaciones que vienen de otros países y necesitan conocer nuestro modelo para luego aplicarlo en destino. La delegación, encabezada por el teniente de Alcalde de Piura, Pierre Gutiérrez, tiene como objetivos principales generar sinergias en agricultura sostenible, sistemas alimentarios sostenibles y planificación inteligente del uso del suelo. La ciudad de Piura, ubicada al noroeste de Perú, es una de las más importantes del país andino. Destaca principalmente la agricultura por lo que se han planteado vías de colaboración para el desarrollo de un parque científico-tecnológico en su región. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.