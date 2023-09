Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Club Natación Almería inicia temporada con tres medallas en los campeonatos de España miércoles 13 de septiembre de 2023 , 09:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El equipo almeriense ha logrado dos bronces y una plata en las distintas categorías de natación, demostrando su buen nivel y su progresión. Sebastián Ramón, Sofía Iglesias y Alejandro Jiménez han sido los más destacados. El Club Natación Almería ha comenzado la temporada con buen pie, tras conseguir tres medallas en los campeonatos de España de verano de natación. El club, que ha participado en las categorías junior, infantil y alevín, ha mostrado su potencial y su ambición de superar los resultados del año pasado. En el campeonato de España junior, celebrado en Málaga, Sebastián Ramón se colgó el bronce en 100 y en 200 metros espalda, confirmando la gran progresión que lleva desde hace un par de años. El nadador almeriense se quedó a solo dos décimas del oro en el 200 espalda, con un tiempo de 2:03.76. En el campeonato de España alevín, celebrado en Madrid, Sofía Iglesias se proclamó subcampeona de España en 50 metros espalda, con un crono de 31.68. Además, la joven nadadora logró un cuarto puesto en el 100 espalda y un quinto puesto en el 100 braza, demostrando su versatilidad y su talento. El resto del equipo alevín también estuvo a un gran nivel, con Bledis Gustas, Lyan David, Marcos Abad y Cristina Aroca entre los 25 primeros clasificados de sus pruebas. Los relevos masculino y mixto también obtuvieron buenos resultados, quedando entre los 20 primeros. En el campeonato de España infantil, celebrado en Sabadell, los nadadores más destacados del club fueron Alejandro Jiménez y Elena Baca. Jiménez terminó el 12º en el 200 espalda y el 8º en el 1500 libres, mientras que Baca fue la 4ª en el 50 braza, la 5ª en el 100 braza y la 5ª en el 200 braza. Adrián Ferre y Ainhoa Pedrosa también bajaron sus marcas personales. El Club Natación Almería ha expresado su satisfacción por los resultados obtenidos y ha felicitado a sus nadadores por su esfuerzo y su compromiso. El club ha anunciado que seguirá trabajando para mejorar y para afrontar los próximos retos con ilusión. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Más de una veintena de modalidades deportivas en la Feria de Almería 2023