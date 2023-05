Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar COITAAL entre los ‘Premios Compromiso – ITA’ viernes 12 de mayo de 2023 , 16:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presidente de Diputación y el director general de Producción Agrícola y Ganadera han participado en una gala en la que se ha premiado a Camposol, CASI, Coprohníjar y al Área de Agricultura del Ayuntamiento de Almería Las instituciones de la provincia de Almería, Diputación, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Almería, se han unido para acompañar al Colegio Oficial de Ingenerios Técnicos Agricolas de Almería (COITAAL) en la gala que han hecho entrega de los Premios ‘C-ITA’ (Compromiso ITA) que se ha celebrado en el marco de la feria Infoagro Exhibition. Estos premios pretenden reconocer a las entidades que cuentan en sus plantillas con una alta presencia de Ingenieros Técnicos Agrícolas por su compromiso con esta rama de la ingeniería. El presidente de Diputación ha participado en el acto de apertura de la gala y el director general de Producción Agraria y Ganadera, Manuel Gómez Galera, ha clausurado los Premiso C-ITA que este año han recaído sobre: · Camposol · CASI · Coprohníjar · Área de Agricultura de Almería El presidente de Diputación ha alabado el gran trabajo del Colegio: “COITAAL es el espejo en el que se miran el resto de los colegios que hay en toda España (26), puesto que es el que tiene mayor número de colegiados: 1.500. 1 de cada 3 colegiados de Andalucía son ingenieros técnicos agrícolas de Almería”. Asimismo, ha revelado que el “mal denominado milagro almeriense, porque los milagros no tienen explicación, es fruto del talento, la investigación, la tecnología y el trabajo también de todos vosotros”. Al mismo tiempo, ha felicitado a las cuatro entidades premiadas: “Vosotros sois también artífices del liderazgo agrícola de Almería”. “Desde la Diputación de Almería vamos a caminar junto a todos vosotros para que el Colegio pueda seguir dando nuevos pasos y seguir ganando presencia dentro de la sociedad almeriense. Los 1.500 colegiados sois un motivo más para sentirnos orgullosos de ser almerienses por exportar al mundo calidad, salud, sabor y sostenibilidad”, ha culminado. El director general de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Galera, ha felicitado a las personas y entidades que han sido reconocidas por COITITAL “empresas y colectivos que son un gran ejemplo de profesionalidad y de compromiso con Almería”. Ha afirmado que “desde el Gobierno andaluz trabajamos de la mano de los Colegios profesionales que desarrollan una importante labor en este caso concreto de la rama de la Ingeniería”. Gómez Galera les ha animado “a seguir colaborando con las administraciones en todos los temas que se demanden por parte de este colectivo de los ingenieros técnicos industriales en Almería”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

