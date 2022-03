Almería Ampliar Comienza la tramitación de Protección Internacional a los ciudadanos ucranianos en Almería martes 15 de marzo de 2022 , 11:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Comisaría Provincial ha habilitado el número de teléfono 950.62.31.05, para las consultas relativas a dicha tramitación Desde el día de ayer, y en las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional en Almería en la Avenida del Mediterráneo 201, se está tramitando el Permiso de Protección Internacional Temporal, a aquellos refugiados de origen ucraniano que lleguen a nuestra provincia. Dicha autorización, cuyo amparo legal se recoge en la Instrucción 2/2022 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras sobre Solicitudes de Protección Temporal de ciudadanos procedentes de Ucrania, habilita a estos refugiados a residir y trabajar en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano, hasta un plazo máximo de 3 años. Aquellas personas que deseen acogerse a dicha protección internacional, deberán solicitar cita previa a través del correo electrónico almerí[email protected], en dónde consignarán el nombre del peticionario, una copia del pasaporte o documento similar que acredite su nacionalidad, y la necesariedad o no de asistencia de intérprete. La Policía Nacional en Almería, también ha puesto a disposición de los solicitantes, el número de teléfono 950.62.31.05, dónde en horario de 09:00 a 14:00 horas se les aclararán las dudas originadas al respecto, fundamentalmente sobre la tramitación formal de dicho permiso. Igualmente, el Ministerio de Inmersión cuenta con el teléfono de asistencia 91.04.74.44. Una vez concertada cita previa, los solicitantes acudirán a la Comisaría Provincial provistos del pasaporte o documento que acredite su nacionalidad, una fotografía, y para el caso de ser una unidad familiar, algún documento que acredite la veracidad de dicha unidad, tales como libro de familia, partidas de nacimiento o similares -en el caso de poseerlas-. Serán las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras y Policía Científica, quienes materialicen la tramitación de este permiso excepcional, en horario de lunes a viernes de 16:00 a 22:00 horas. Para evitar retrasos innecesarios y tramitaciones ineficaces, en la Comisaría de Almería sólo se atenderá a aquellos refugiados que vayan a residir en la provincia, por lo que quienes lo vayan a hacer en otra provincia, deberán iniciar la tramitación en la Comisaría de la Policía Nacional correspondiente a esa demarcación territorial. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

