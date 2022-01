Sociedad ¿Cómo ganar dinero jugando en la ruleta online? Escucha la noticia La ruleta es un juego que no puede faltar en ninguna sala de juego o casino, ya sea este físico u online. La teoría dice que la banca siempre gana, y esto es correcto hasta cierto punto. Antes de buscar cualquier estrategia para ganar en la ruleta online debemos tener claro que difícilmente podremos vivir de ello. Solo unas pocas personas podrán ser capaces de hacerlo, el objetivo acá será el de sumar dinero en nuestro bank en un juego que, como sabemos, dependerá del azar. En un casino físico quizá se pueda encontrar una pequeña imperfección en la ruleta que pueda beneficiarnos y así ganar, pero en el casino online todo se encuentra en manos del azar. El objetivo siempre va a ser ganar, y muchos usuarios buscan los mejores trucos para ganarle a la ruleta online, ya sea europea, francesa o americana. Hoy vamos a descubrir cómo ganar dinero jugando a la ruleta online y las mejores estrategias de ruleta para lograrlo. Gana dinero jugando a la ruleta online Prueba el modo demo El primer paso para ganar es conocer el juego, y en este sentido una de las estrategias para ganar en la ruleta electrónica es aprovechar la probabilidad de jugar en modo demo para que te familiarices con la mesa, la mecánica del juego y pruebes las estrategias de ruleta. Otra posibilidad de que juegues gratis a la ruleta online es que lo hagas aprovechando los bonos de ruleta o bonos sin depósito que nos ofrecen algunos casinos en línea. Cuando esta opción no se encuentre disponible (ruletas en casinos, casino en vivo o salones físicos) puedes observar la mesa y analizar el desarrollo de las partidas. El RTP de la ruleta Estas son las 3 letras con más importancia en un casino. Como sabrás, RTP son las iniciales de Return To Player, el retorno al jugador o porcentaje de recuperación del dinero jugado a largo plazo en las apuestas. En este caso, la diferencia es más evidente en las tragaperras que en la ruleta, pero aun así las ruletas europeas y francesas son más favorables para el jugador que la americana. ¿Cuál es la razón? El 00 de la ruleta americana, es una casilla extra que hace más complicado acertar dónde se va a detener la bolita. Entonces, jugando a las ruletas europeas o francesas tenemos más probabilidades de ganar. Le Partage y en Prisión Otra de las cosas que hacen que las ruletas francesas o europeas sean más atractivas para los intereses del jugador es la aplicación de las normas Le Partage y En Prisión en especial cuando el número ganador es el 0 y hemos hecho apuestas sencillas. Es una especie de seguro que reduce las pérdidas en este tipo de situaciones, y que puede ser bastante útil para el jugador. En la ruleta americana no existe una norma como tal que resguarde al jugador que ha realizado apuestas sencillas si la bola se detiene en el 0 o en el 00, es cierto que algunas han agregado la norma surrender la cual permite recuperar la mitad de la apuesta. Conoce los tipos de apuesta Ya hablamos de las apuestas sencillas, pero este no es el único tipo de apuestas que podemos realizar. Pueden colocarse apuestas múltiples o anunciadas, conocidas también como apuestas avanzadas de ruleta, cada una con sus variantes; y si deseas saber cómo ganar en la ruleta online debes conocer todas las apuestas y pagos. Esto va a permitirte optimizar tu estrategia de apuestas, cubriendo un porcentaje de números que te facilitarán ganar la partida. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)