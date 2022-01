Capital El Ayuntamiento invierte más de 22.000 euros en el talud del Mesón Gitano martes 04 de enero de 2022 , 17:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Plantación de más de 3.600 unidades arbustivas y arbóreas autóctonas mediterráneas para un espacio de casi 1.700 m² en el objetivo de mejorar esta zona, a los pies de La Alcazaba El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, viene desarrollando los trabajos de recuperación ambiental del talud de acceso a las instalaciones del Mesón Gitano, una intervención que, sobre una superficie total de 1.698 m², anunciara la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, como parte de las actuaciones que el Consistorio viene ejecutando en el Casco Histórico, de forma particular, en el entorno del Conjunto Monumental de La Alcazaba. Con una inversión superior a los 22.000 euros, los trabajos de ajardinamiento pretenden “recuperar la zona verde del talud de acceso al Mesón Gitano con una intervención mediante plantación autóctona, de planta mediterránea o adaptada a nuestro piso bioclimático como criterio principal del diseño”, ha explicado Cobos, significando la importancia de esta actuación en el objetivo de “mejorar la imagen de la zona, ayudando con ello a que siga siendo uno de los rincones más visitados de la ciudad”. Culminados los trabajos de limpieza y acondicionamiento de la superficie de actuación, las tareas se completan con la plantanción de 3.605 unidades de plantas ‘gramíneas’ de porte arbustivo y 38 árboles. Destaca la presencia de plantación de especies como la Stipa tenuissima o Mulhenbergia capillaris, romero (Rosmarinus officinalis), cipreses (Cupressus sempervirens), buganvillas (Bougainvillea spectabiils), olivos (Olea europea), cítricos (Citrus sinensis), higueras (Ficus carica) y granados (Punica granatum). Para intentar conseguir una imagen consolidada de la zona verde se ha apostado también en la intervención por arbolado de gran porte, las 38 unidades antes mencionadas, todo ello encaminado a una recuperación paisajista de este tramo, a los pies de La Alcazaba, a través de la mejora verde del talud. Otras actuaciones No será ésta la única actuación que reciba el entorno del Mesón Gitano en este comienzo de año. A ella se sumará, en breve, el inicio de los trabajos ya adjudicados, con una inversión total de 200.000 euros. de jardinería sobre el talud inferior de Calle Fernández y en la zona Torreón de Poniente y las obras de consolidación de la Muralla, Torreón y restos Tardo-Romanos, ambas intervenciones promovidas en su caso por el área de Urbanismo e Infraestructuras. Una mejora paisajística en todo el entorno monumental que vendrá coronada por los 42.000 m² de zona verde que aglutina el proyecto sobre La Hoya. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

